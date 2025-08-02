Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров - 02.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250802/probki-860249633.html
Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров
Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров - 02.08.2025, ПРАЙМ
Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров
Длина пробок на французских дорогах превысила в субботу отметку в тысячу километров в связи с началом августовских отпусков, сообщила служба мониторинга... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T19:48+0300
2025-08-02T19:48+0300
франция
туризм
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860249481_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1f34f71f809523d1e4d9309133d22a8d.jpg
ПАРИЖ, 2 авг – ПРАЙМ. Длина пробок на французских дорогах превысила в субботу отметку в тысячу километров в связи с началом августовских отпусков, сообщила служба мониторинга дорожного движения Bison Fute. Согласно данным на официальном сайте службы, пик затруднений на дорогах пришелся на 13.05 (14.05 мск) и составил в общей сложности 1 079,4 километра по всей стране. Как отмечает телеканал BFMTV, такая ситуация связана с "традиционной перестановкой", когда отдыхавшие в июле люди возвращаются домой, а те, кто планировал отдых в августе, только отправляются в отпуска.
https://1prime.ru/20250724/frantsiya-859898772.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860249481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5295f8db722309c089874efdeafa5878.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, туризм, авто
ФРАНЦИЯ, Туризм, Авто
19:48 02.08.2025
 
Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров

Bison Fute: длина пробок на дорогах Франции превысила тысячу километров

© РИА Новости . Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкАвтомобили во Франции
Автомобили во Франции - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Жюльен Маттиа
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 2 авг – ПРАЙМ. Длина пробок на французских дорогах превысила в субботу отметку в тысячу километров в связи с началом августовских отпусков, сообщила служба мониторинга дорожного движения Bison Fute.
Согласно данным на официальном сайте службы, пик затруднений на дорогах пришелся на 13.05 (14.05 мск) и составил в общей сложности 1 079,4 километра по всей стране.
Как отмечает телеканал BFMTV, такая ситуация связана с "традиционной перестановкой", когда отдыхавшие в июле люди возвращаются домой, а те, кто планировал отдых в августе, только отправляются в отпуска.
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Французские власти поделились планами по увеличению доходов от туризма
24 июля, 21:43
 
ФРАНЦИЯТуризмАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала