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Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров
Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров - 02.08.2025, ПРАЙМ
Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров
Длина пробок на французских дорогах превысила в субботу отметку в тысячу километров в связи с началом августовских отпусков, сообщила служба мониторинга... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T19:48+0300
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ПАРИЖ, 2 авг – ПРАЙМ. Длина пробок на французских дорогах превысила в субботу отметку в тысячу километров в связи с началом августовских отпусков, сообщила служба мониторинга дорожного движения Bison Fute. Согласно данным на официальном сайте службы, пик затруднений на дорогах пришелся на 13.05 (14.05 мск) и составил в общей сложности 1 079,4 километра по всей стране. Как отмечает телеканал BFMTV, такая ситуация связана с "традиционной перестановкой", когда отдыхавшие в июле люди возвращаются домой, а те, кто планировал отдых в августе, только отправляются в отпуска.
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франция, туризм, авто
Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров
Bison Fute: длина пробок на дорогах Франции превысила тысячу километров
ПАРИЖ, 2 авг – ПРАЙМ. Длина пробок на французских дорогах превысила в субботу отметку в тысячу километров в связи с началом августовских отпусков, сообщила служба мониторинга дорожного движения Bison Fute.
Согласно данным на официальном сайте службы, пик затруднений на дорогах пришелся на 13.05 (14.05 мск) и составил в общей сложности 1 079,4 километра по всей стране.
Как отмечает телеканал BFMTV, такая ситуация связана с "традиционной перестановкой", когда отдыхавшие в июле люди возвращаются домой, а те, кто планировал отдых в августе, только отправляются в отпуска.
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