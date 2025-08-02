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Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров

Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров - 02.08.2025, ПРАЙМ

Пробки на дорогах Франции превысили тысячу километров

Длина пробок на французских дорогах превысила в субботу отметку в тысячу километров в связи с началом августовских отпусков, сообщила служба мониторинга... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T19:48+0300

2025-08-02T19:48+0300

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ПАРИЖ, 2 авг – ПРАЙМ. Длина пробок на французских дорогах превысила в субботу отметку в тысячу километров в связи с началом августовских отпусков, сообщила служба мониторинга дорожного движения Bison Fute. Согласно данным на официальном сайте службы, пик затруднений на дорогах пришелся на 13.05 (14.05 мск) и составил в общей сложности 1 079,4 километра по всей стране. Как отмечает телеканал BFMTV, такая ситуация связана с "традиционной перестановкой", когда отдыхавшие в июле люди возвращаются домой, а те, кто планировал отдых в августе, только отправляются в отпуска.

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франция, туризм, авто