СМИ: индийские НПЗ продолжают закупать нефть у России

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг – ПРАЙМ. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков, сообщила индийская газета Mint со ссылкой на источники. "Государственные нефтеперерабатывающие заводы — Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd — продолжают покупать нефть у России", - сообщает издание. Источники индийского агентства АНИ в субботу также подтвердили, что Индия продолжает закупать нефть у российских поставщиков. Заявление было сделано спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. "Поясняя высказывания Трампа, источники сообщили, что решения индийских нефтеперерабатывающих заводов о поставках определяются ценой, сортом нефти, запасами, логистикой и другими экономическими факторами", - отмечает агентство. Собеседники агентства напомнили, что Индия резко нарастила покупки российской нефти в марте 2022 года на фоне роста цен на энергоносители, вызванных опасениями вытеснения российской нефти с рынка и последующим нарушением традиционных торговых потоков. "Если бы Индия не поглотила российскую нефть со скидкой в сочетании с сокращением добычи ОПЕК на 5,86 миллиона баррелей в сутки, мировые цены на нефть могли бы значительно превысить пик марта 2022 года в 137 долларов за баррель, что усилило бы инфляционное давление во всем мире", - утверждают собеседники агентства. Источники агентства также отметили, что российская нефть никогда не находилась под санкциями. "Российская нефть никогда не подвергалась санкциям. Она до сих пор не находится под санкциями ни США, ни ЕС. Вместо этого на неё распространяется действие механизма ценового ограничения G7/ЕС, призванного ограничить доходы, обеспечивая при этом бесперебойность мировых поставок", - заявили собеседники агентства, отметив, что индийские нефтедобывающие компании всегда соблюдали рекомендованный США ценовой лимит в 60 долларов на российскую нефть.

