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Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп
Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп - 02.08.2025, ПРАЙМ
Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама должны заплатить большую цену за скандал о якобы вмешательстве России в выборы в... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T08:26+0300
2025-08-02T08:26+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
барак обама
дональд трамп
хиллари клинтон
верховный суд
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ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама должны заплатить большую цену за скандал о якобы вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах 2016 году, но принимать решение об уголовном преследовании должны в минюсте, заявил Дональд Трамп. "Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену", - сказал президент США в интервью Newsmax. Он отметил, что решение об уголовном преследовании должна принимать глава минюста Пэм Бонди. Ранее Трамп обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и сама Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что власти располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
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мировая экономика, общество , сша, барак обама, дональд трамп, хиллари клинтон, верховный суд
Политика, Мировая экономика, Общество , США, Барак Обама, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Верховный суд
08:26 02.08.2025
 
Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп

Трамп: Клинтон и Обама должны заплатить большую цену за скандал о "российском следе"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Президент США Дональд Трамп
!Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама должны заплатить большую цену за скандал о якобы вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах 2016 году, но принимать решение об уголовном преследовании должны в минюсте, заявил Дональд Трамп.
"Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену", - сказал президент США в интервью Newsmax.
Он отметил, что решение об уголовном преследовании должна принимать глава минюста Пэм Бонди.
Ранее Трамп обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и сама Клинтон.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что власти располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену.
Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России
08:09
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСШАБарак ОбамаДональд ТрампХиллари КлинтонВерховный суд
 
 
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