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Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп
Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп - 02.08.2025, ПРАЙМ
Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама должны заплатить большую цену за скандал о якобы вмешательстве России в выборы в... | 02.08.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама должны заплатить большую цену за скандал о якобы вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах 2016 году, но принимать решение об уголовном преследовании должны в минюсте, заявил Дональд Трамп. "Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену", - сказал президент США в интервью Newsmax. Он отметил, что решение об уголовном преследовании должна принимать глава минюста Пэм Бонди. Ранее Трамп обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и сама Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что власти располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
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Политика, Мировая экономика, Общество , США, Барак Обама, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Верховный суд
Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп
Трамп: Клинтон и Обама должны заплатить большую цену за скандал о "российском следе"
ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама должны заплатить большую цену за скандал о якобы вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах 2016 году, но принимать решение об уголовном преследовании должны в минюсте, заявил Дональд Трамп.
"Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену", - сказал президент США в интервью Newsmax.
Он отметил, что решение об уголовном преследовании должна принимать глава минюста Пэм Бонди.
Ранее Трамп обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и сама Клинтон.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что власти располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену.
Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России