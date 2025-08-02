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Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп

Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп - 02.08.2025, ПРАЙМ

Обама должен заплатить за скандал с досье о "русском следе", заявил Трамп

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама должны заплатить большую цену за скандал о якобы вмешательстве России в выборы в... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T08:26+0300

2025-08-02T08:26+0300

2025-08-02T08:26+0300

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ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама должны заплатить большую цену за скандал о якобы вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах 2016 году, но принимать решение об уголовном преследовании должны в минюсте, заявил Дональд Трамп. "Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену", - сказал президент США в интервью Newsmax. Он отметил, что решение об уголовном преследовании должна принимать глава минюста Пэм Бонди. Ранее Трамп обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и сама Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что власти располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.

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мировая экономика, общество , сша, барак обама, дональд трамп, хиллари клинтон, верховный суд