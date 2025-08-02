https://1prime.ru/20250802/turtsija-860235867.html

Россияне выбирают отдых в Турции не из-за алкоголя, заявил метрдотель

Россияне выбирают отдых в Турции не из-за алкоголя, заявил метрдотель - 02.08.2025, ПРАЙМ

Россияне выбирают отдых в Турции не из-за алкоголя, заявил метрдотель

Российские туристы выбирают отдых в Турции не из-за наличия системы "всё включено" в отелях и безлимитного алкоголя, курорты Антальи, Аланьи и Бодрума ближе им... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T05:45+0300

2025-08-02T05:45+0300

2025-08-02T05:45+0300

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АНТАЛЬЯ, 2 авг - ПРАЙМ. Российские туристы выбирают отдых в Турции не из-за наличия системы "всё включено" в отелях и безлимитного алкоголя, курорты Антальи, Аланьи и Бодрума ближе им по духу, они не чувствуют себя чужими, заявил РИА Новости метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, принимавшего гостей Дипломатического форума в Анталье и саммита глав МИД НАТО. В пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в продажах туров на август лидирует Турция (38,4% проданных туров), в то время как в прошлом августе доля направления была 34,8%. "К сожалению, сложился такой стереотип, что русские выбирают курорты Турции из-за безлимитного алкоголя и системы "всё включено". Это не так, посмотрите на культурные программы в отелях, посмотрите на концерты в Анталье. Кто туда приезжает больше и чаще всех? Поймите, здесь в Анталье, в Аланье, Бодруме им хорошо, они здесь не чужие, чувствуют себя как дома. Я не буду называть конкретные страны, но уверяю вас, европейцы пьют и шумят больше, но никто об этом почему-то не говорит и не пишет в СМИ", - сказал собеседник агентства. По его словам, поток туристов из России во многом определяет политику Турции в туристической индустрии. "Турция активно адаптирует и корректирует свою туристическую политику с учетом интересов и поведения российских граждан, поскольку Россия стабильно входит в топ-3 стран по числу туристов, посещающих Турцию. В сфере недвижимости и гостиничного бизнеса присутствуют россияне как инвесторы, что оказывает влияние на локальное законодательство в области туризма и владения имуществом", - отметил метрдотель. По данным турецкого министерства культуры и туризма, за полгода Турцию посетили более 2,6 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра почти на 3% хуже показателей 2024 года. За россиянами следуют туристы из ФРГ (более 2,4 миллионов), Великобритании (более 1,7 миллиона), Ирана и Болгарии. Турция получила от туризма в 2024 году более 61 миллиарда долларов, это рекордный показатель. Тогда страну посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей граждан Турции. Граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников.

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туризм, бизнес, россия, турция, анталья, бодрум, мид, нато, атор