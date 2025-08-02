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"Перестали твердить". Западные СМИ наконец раскрыли происходящее на Украине
"Перестали твердить". Западные СМИ наконец раскрыли происходящее на Украине - 02.08.2025, ПРАЙМ
"Перестали твердить". Западные СМИ наконец раскрыли происходящее на Украине
Западные СМИ начали осознавать преимущество российской армии в зоне СВО на Украине. Об этом сообщает Steigan. | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T15:57+0300
2025-08-02T15:57+0300
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Западные СМИ начали осознавать преимущество российской армии в зоне СВО на Украине. Об этом сообщает Steigan."Западные СМИ постепенно начинают понимать, что их опосредованная война на Восточном фронте проиграна. Целый ряд изданий и телеканалов наконец-то начали признавать достижения России в ходе летней кампании и перестали бездумно твердить о “ничтожно малых” успехах", — сказано в материале.Как подчеркивается в статье, телеканал CNN признал, что ранее заявленные скромные успехи российской армии на самом деле стремительно набирают обороты. В свою очередь, тон газеты Telegraph в последнее время также стал менее оптимистичным для Украины.В пятницу издание Telegraph сообщило о том, что российские войска активно наступают по всей линии фронта, увеличивая темпы своего продвижения. В статье с тревогой отмечается, что эта скорость будет только расти, поскольку российские силы занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ.Ранее в июле телеканал CNN опубликовал интервью с украинским военным по позывному Музыкант, который признал успехи ВС России в зоне СВО. Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, CNN, ВСУ, ВС РФ
"Перестали твердить". Западные СМИ наконец раскрыли происходящее на Украине
Steigan: западные СМИ начали признавать успехи российской армии на Украине
МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ.
Западные СМИ начали осознавать преимущество российской армии в зоне СВО на Украине. Об этом сообщает Steigan
.
"Западные СМИ постепенно начинают понимать, что их опосредованная война на Восточном фронте проиграна. Целый ряд изданий и телеканалов наконец-то начали признавать достижения России в ходе летней кампании и перестали бездумно твердить о “ничтожно малых” успехах", — сказано в материале.
Как подчеркивается в статье, телеканал CNN признал, что ранее заявленные скромные успехи российской армии на самом деле стремительно набирают обороты. В свою очередь, тон газеты Telegraph в последнее время также стал менее оптимистичным для Украины.
В пятницу издание Telegraph сообщило о том, что российские войска активно наступают по всей линии фронта, увеличивая темпы своего продвижения. В статье с тревогой отмечается, что эта скорость будет только расти, поскольку российские силы занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ.
Ранее в июле телеканал CNN опубликовал интервью с украинским военным по позывному Музыкант, который признал успехи ВС России в зоне СВО.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского