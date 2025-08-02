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Власти Донецка подвозят техническую воду из-за проблем с водоснабжением

Власти Донецка подвозят техническую воду из-за проблем с водоснабжением - 02.08.2025, ПРАЙМ

Власти Донецка подвозят техническую воду из-за проблем с водоснабжением

Администрация Донецка организовала систематический адресный подвоз воды в нуждающиеся районы города, передает корреспондент РИА Новости. | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T22:39+0300

2025-08-02T22:39+0300

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ДОНЕЦК, 3 авг- ПРАЙМ. Администрация Донецка организовала систематический адресный подвоз воды в нуждающиеся районы города, передает корреспондент РИА Новости. Из-за водного кризиса жители Донецка вынуждены экономить не только на питьевой воде, но и на воде для технических нужд. Подвоз воды организован во всех районах города. Люди вынуждены переносить с помощью бутылей и подручных средств воду в свои дома из точек развоза воды и ближайших источников. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Донецкую Народную Республику из Москвы для помощи в решении проблем с водоснабжением в регионе прибыли пятьдесят укомплектованных техникой аварийных бригад. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу сообщил, что дал поручение сократить сроки запуска водовода из Павлопольского водохранилища вместе со вторым объектом для переброски воды из Углегорского водохранилища. Пушилин уточнил, что это даст около 100 тысяч кубометров воды ежедневно, позволит пополнить Волынцевское водохранилище, от которого запитывается Енакиево, и направить дополнительную воду в Донецк и Макеевку.

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