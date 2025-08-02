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"Авторитет падает": страны НАТО забили тревогу из-за продвижения ВС России

"Авторитет падает": страны НАТО забили тревогу из-за продвижения ВС России - 02.08.2025, ПРАЙМ

"Авторитет падает": страны НАТО забили тревогу из-за продвижения ВС России

Страны НАТО охватила паника из-за падения авторитета на фоне продвижения ВС России. Об этом пишет издание Strategic Culture. | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T14:26+0300

2025-08-02T14:26+0300

2025-08-02T14:26+0300

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Страны НАТО охватила паника из-за падения авторитета на фоне продвижения ВС России. Об этом пишет издание Strategic Culture."НАТО переживает сейсмическую панику по поводу собственной репутации, поскольку чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство альянса и западные лидеры понимают, что ее собственный авторитет падает", — сказано в материале.Автор статьи отмечает, что европейские страны планировали разместить десятки тысяч западных солдат после достижения мирного соглашения по Украине. Однако успехи российской армии делают эти планы все более недостижимыми.В субботу Министерство обороны России сообщило о том, что населенный пункт Александро-Калиново был освобожден. За прошедшие сутки украинские силы потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада", свыше 410 человек — в зоне "Центра", до 205 — в зоне группировки "Восток", и более 80 — в зоне "Днепра". Бойцы "Севера" уничтожили более 175 украинских солдат, а бойцы "Юга" — до 150.

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