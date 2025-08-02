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Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в пределах нормы

Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в пределах нормы - 02.08.2025, ПРАЙМ

Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в пределах нормы

Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в пределах естественных природных значений, станция после атаки ВСУ на промзону работает штатно, сообщила... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T16:23+0300

2025-08-02T16:23+0300

2025-08-02T16:41+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - ПРАЙМ. Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в пределах естественных природных значений, станция после атаки ВСУ на промзону работает штатно, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.Мирный житель погиб в автомобиле при обстреле промзоны в районе ЗАЭС, возгорание локализовано, сообщила ранее пресс-служба станции."В настоящее время угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС нет. Работа станции осуществляется в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (зоне наблюдения) находится в пределах естественных природных значений, соответствует норме и не представляет опасности для населения или окружающей среды", - говорится в сообщении.Мониторинг радиационной обстановки ведется в непрерывном режиме, отметили в пресс-службеЗАЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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