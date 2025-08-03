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В АТОР рассказали о ситуации с непогодой на Кубани - 03.08.2025, ПРАЙМ
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В АТОР рассказали о ситуации с непогодой на Кубани
В АТОР рассказали о ситуации с непогодой на Кубани - 03.08.2025, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о ситуации с непогодой на Кубани
Пострадавших и жертв из-за непогоды на Кубани среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура работает штатно, говорится в сообщении Ассоциации... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T17:40+0300
2025-08-03T17:40+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Пострадавших и жертв из-за непогоды на Кубани среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура работает штатно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе введен режим ЧС муниципального характера. "В результате удара стихии, по предварительным данным, пострадавших или жертв среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура функционирует в штатном режиме", - сообщили в ассоциации, "Нарушена транспортная связность в некоторых районах. В связи с непогодой пересматриваются, переносятся или отменяются некоторые экскурсионные маршруты", - добавили там.
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туризм, бизнес, россия, кубань, краснодарский край, атор
Происшествия, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБАНЬ, Краснодарский край, АТОР
17:40 03.08.2025
 
В АТОР рассказали о ситуации с непогодой на Кубани

АТОР: пострадавших и жертв из-за непогоды на Кубани среди организованных туристов нет

© РИА Новости . Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко | Перейти в медиабанкСход грязевого потока на участок трассы в результате сильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края
Сход грязевого потока на участок трассы в результате сильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Пострадавших и жертв из-за непогоды на Кубани среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура работает штатно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе введен режим ЧС муниципального характера.
"В результате удара стихии, по предварительным данным, пострадавших или жертв среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура функционирует в штатном режиме", - сообщили в ассоциации,
"Нарушена транспортная связность в некоторых районах. В связи с непогодой пересматриваются, переносятся или отменяются некоторые экскурсионные маршруты", - добавили там.
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