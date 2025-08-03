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Траты на пособия по безработице в Германии выросли до рекордных сумм

Траты на пособия по безработице в Германии выросли до рекордных сумм - 03.08.2025, ПРАЙМ

Траты на пособия по безработице в Германии выросли до рекордных сумм

Траты на пособия по безработице (Bürgergeld) в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро, сообщает газета Bild со... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T14:57+0300

2025-08-03T14:57+0300

2025-08-03T14:57+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Траты на пособия по безработице (Bürgergeld) в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ, полученный партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) в министерстве социального обеспечения страны. "Траты на пособие для безработицы заметно возросли. В 2024 году выплаты выросли до 46,9 миллиарда евро - это приблизительно на четыре миллиарда больше по сравнению с 2023 годом. Это новый рекорд", - пишет издание со ссылкой на ответ министерства. Отмечается, что деньги были распределены между в общей сложности 5,5 миллиона получателей пособия, при этом почти 4 миллиона из них относятся к трудоспособному населению, то есть могут работать по меньшей мере три часа в день. Почти половина получателей этого пособия (47,4%) не имеют немецкого гражданства. "В группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев... По данным министерства, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро", - отмечает Bild. Право на получение гражданского пособия в Германии имеют трудоспособные лица, имеющие низкий доход или вообще не имеющие такового. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро.

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мировая экономика, германия, bild