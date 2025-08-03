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В Германии снизилось число прошений о предоставлении убежища

В Германии снизилось число прошений о предоставлении убежища - 03.08.2025, ПРАЙМ

В Германии снизилось число прошений о предоставлении убежища

Количество прошений о предоставлении убежища в Германии снизилось вдвое по сравнению с 2024 годом, сообщает газета Bild. | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T16:20+0300

2025-08-03T16:20+0300

2025-08-03T16:20+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Количество прошений о предоставлении убежища в Германии снизилось вдвое по сравнению с 2024 годом, сообщает газета Bild. "Число первичных заявок на убежище во сравнению с предыдущим годом продолжает снижаться... В общей сложности в период с января по июль служащие зарегистрировали 70 011 заявок (в 2024 году - 140 783). Это говорит о снижении немногим более чем на 50%", - пишет издание со ссылкой на полученную ею информацию. Как объясняет газета, это вызвано рядом причин - во-первых, изменилась политическая ситуация в Сирии, откуда в Германию приезжало много беженцев, во-вторых, был введен и впоследствии ужесточен пограничный контроль. Кроме того, выросло число отказов нелегалам на внешних границах ФРГ. "Мы сильно снизили количество первичных заявок на убежище по сравнению с предыдущим годом. Наш курс будет продолжаться. Мы хотим действий на внешних границах Евросоюза, более быстрых решений и систематических возвращений. Мы объявляем еще более жесткую войну контрабандистам, тайно ввозящим нелегалов", - заявил в комментарии изданию глава МВД Германии Александр Добриндт. В пятницу издание Welt сообщало о том, что полиция ФРГ отказала во въезде почти 500 просителям убежища на границе за первые три месяца после ужесточения правил въезда. В общей сложности было выявлено около 12,4 тысячи несанкционированных попыток проникнуть в страну. Около 9,5 тысячи из них были депортированы или им было отказано. В том числе, полиция арестовала 450 контрабандистов, говорится в материале. Кроме того, к 110 просителям было применено исключение из отказов, так как они принадлежат к особо уязвимым группам: детям и беременным женщинам. В мае Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.

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общество , мировая экономика, германия, сирия, ес, мвд, bild