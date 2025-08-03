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В Сочи задержали трех блогеров, снявших ролик на фоне пожара на нефтебазе

В Сочи задержали трех блогеров, снявших ролик на фоне пожара на нефтебазе - 03.08.2025, ПРАЙМ

В Сочи задержали трех блогеров, снявших ролик на фоне пожара на нефтебазе

Сотрудники УВД Сочи и федеральной территории Сириус задержали троих блогеров, снявших видеоролик на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, в отношении автора ролика... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T19:50+0300

2025-08-03T19:50+0300

2025-08-03T19:50+0300

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СОЧИ, 3 авг - ПРАЙМ. Сотрудники УВД Сочи и федеральной территории Сириус задержали троих блогеров, снявших видеоролик на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, в отношении автора ролика составлен административный протокол, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись с участием троих блогеров на фоне горящей цистерны на нефтебазе на близком расстоянии от неё. "Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территории "Сириус" установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара", - говорится в сообщении. Полиция установила, что трое молодых людей 19, 20 и 21 лет - приезжие из Нижнего Тагила. Как пояснила автор ролика, она снимала запись для публикации в социальной сети TikTok, и при этом находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также все трое участников видеозаписи принесли извинения перед общественностью - соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале региональной полиции. Полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" - ред.) в отношении девушки, которая снимала видеоролик. В настоящее время проводится проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение, добавили в краевой полиции.

https://1prime.ru/20250803/rosaviatsiya-860268701.html

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бизнес, нефть, россия, сочи, адлер, краснодарский край, мвд, tiktok