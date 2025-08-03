https://1prime.ru/20250803/bloger-860269506.html
В Сочи задержали трех блогеров, снявших ролик на фоне пожара на нефтебазе
В Сочи задержали трех блогеров, снявших ролик на фоне пожара на нефтебазе - 03.08.2025, ПРАЙМ
В Сочи задержали трех блогеров, снявших ролик на фоне пожара на нефтебазе
Сотрудники УВД Сочи и федеральной территории Сириус задержали троих блогеров, снявших видеоролик на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, в отношении автора ролика... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T19:50+0300
2025-08-03T19:50+0300
2025-08-03T19:50+0300
бизнес
нефть
россия
сочи
адлер
краснодарский край
мвд
tiktok
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg
СОЧИ, 3 авг - ПРАЙМ. Сотрудники УВД Сочи и федеральной территории Сириус задержали троих блогеров, снявших видеоролик на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, в отношении автора ролика составлен административный протокол, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись с участием троих блогеров на фоне горящей цистерны на нефтебазе на близком расстоянии от неё. "Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территории "Сириус" установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара", - говорится в сообщении. Полиция установила, что трое молодых людей 19, 20 и 21 лет - приезжие из Нижнего Тагила. Как пояснила автор ролика, она снимала запись для публикации в социальной сети TikTok, и при этом находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также все трое участников видеозаписи принесли извинения перед общественностью - соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале региональной полиции. Полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" - ред.) в отношении девушки, которая снимала видеоролик. В настоящее время проводится проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение, добавили в краевой полиции.
https://1prime.ru/20250803/rosaviatsiya-860268701.html
сочи
адлер
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_d1c9e588cfe7d8e2f98f85e07e118f17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нефть, россия, сочи, адлер, краснодарский край, мвд, tiktok
Бизнес, Нефть, РОССИЯ, СОЧИ, АДЛЕР, Краснодарский край, МВД, TikTok
В Сочи задержали трех блогеров, снявших ролик на фоне пожара на нефтебазе
В Сочи задержали троих блогеров, снявших видео на фоне пожара у нефтебазы
СОЧИ, 3 авг - ПРАЙМ. Сотрудники УВД Сочи и федеральной территории Сириус задержали троих блогеров, снявших видеоролик на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, в отношении автора ролика составлен административный протокол, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись с участием троих блогеров на фоне горящей цистерны на нефтебазе на близком расстоянии от неё.
"Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территории "Сириус" установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара", - говорится в сообщении.
Полиция установила, что трое молодых людей 19, 20 и 21 лет - приезжие из Нижнего Тагила.
Как пояснила автор ролика, она снимала запись для публикации в социальной сети TikTok, и при этом находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также все трое участников видеозаписи принесли извинения перед общественностью - соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале региональной полиции.
Полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" - ред.) в отношении девушки, которая снимала видеоролик.
В настоящее время проводится проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение, добавили в краевой полиции.
Росавиация: аэропорт Сочи продолжает работу, поставки топлива восстановлены