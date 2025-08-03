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В Дагестане погибла туристка из Йошкар-Олы - 03.08.2025, ПРАЙМ
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В Дагестане погибла туристка из Йошкар-Олы
В Дагестане погибла туристка из Йошкар-Олы - 03.08.2025, ПРАЙМ
В Дагестане погибла туристка из Йошкар-Олы
Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане из-за гибели туристки, сообщило следственное управление СК по республике. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T21:56+0300
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МАХАЧКАЛА, 3 авг — ПРАЙМ. Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане из-за гибели туристки, сообщило следственное управление СК по республике."Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", — говорится в пресс-релизе.Управление сообщало, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых погибла. По информации главы Дербента Ханлара Пашабекова, погибшая — туристка из Йошкар-Олы. Двоих пострадавших из Москвы госпитализировали в городскую больницу, угрозы для их жизни нет.
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Происшествия, РОССИЯ, Дербент, Дагестан, МОСКВА, СК РФ
21:56 03.08.2025
 
В Дагестане погибла туристка из Йошкар-Олы

СК возбудил дело из-за гибели туристки в Дагестане

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МАХАЧКАЛА, 3 авг — ПРАЙМ. Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане из-за гибели туристки, сообщило следственное управление СК по республике.
"Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", — говорится в пресс-релизе.
Управление сообщало, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых погибла. По информации главы Дербента Ханлара Пашабекова, погибшая — туристка из Йошкар-Олы. Двоих пострадавших из Москвы госпитализировали в городскую больницу, угрозы для их жизни нет.
 
ПроисшествияРОССИЯДербентДагестанМОСКВАСК РФ
 
 
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