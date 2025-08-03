https://1prime.ru/20250803/delo-860271143.html

В Дагестане погибла туристка из Йошкар-Олы

В Дагестане погибла туристка из Йошкар-Олы - 03.08.2025, ПРАЙМ

В Дагестане погибла туристка из Йошкар-Олы

Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане из-за гибели туристки, сообщило следственное управление СК по республике. | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T21:56+0300

2025-08-03T21:56+0300

2025-08-03T21:56+0300

происшествия

россия

дербент

дагестан

москва

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860270991_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f98bde0fcf132c848ff7c1ddc9946af3.jpg

МАХАЧКАЛА, 3 авг — ПРАЙМ. Уголовное дело о халатности возбуждено в Дагестане из-за гибели туристки, сообщило следственное управление СК по республике."Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", — говорится в пресс-релизе.Управление сообщало, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых погибла. По информации главы Дербента Ханлара Пашабекова, погибшая — туристка из Йошкар-Олы. Двоих пострадавших из Москвы госпитализировали в городскую больницу, угрозы для их жизни нет.

дербент

дагестан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дербент, дагестан, москва, ск рф