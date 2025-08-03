https://1prime.ru/20250803/dezertir-860270075.html
В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ
В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ - 03.08.2025, ПРАЙМ
В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ
Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T20:42+0300
2025-08-03T20:42+0300
2025-08-03T20:42+0300
спецоперация на украине
всу
украина
армия
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, число сбежавших из армии военных продолжает расти, при этом командование даже не думает решать проблему. "У нас почему-то политика не убрать проблему... а уничтожить жалобщика. Но люди имеют свойство заканчиваться, поэтому мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ). Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ на сегодняшний день, они подобрались к 400 тысячам", - сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online. По ее словам, основная причина дезертирства – это моральная и физическая усталость. Вторая причина - деморализация и плохие отношения с командованием. Отношения командиров ВСУ к обычному солдату приводит к тому, что они предпочитают дезертировать, "чем быть убитым в затылок", утверждает Скороход. "Нельзя к людям, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя к ним относиться как к животным", - резюмировала она. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.
https://1prime.ru/20250711/ukraina-859386514.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, украина, армия, рада
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, армия, Рада
В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ
Депутат Рады Скороход: число дезертиров в ВСУ приближается к 400 тысячам
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
По ее словам, число сбежавших из армии военных продолжает расти, при этом командование даже не думает решать проблему.
"У нас почему-то политика не убрать проблему... а уничтожить жалобщика. Но люди имеют свойство заканчиваться, поэтому мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ). Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ на сегодняшний день, они подобрались к 400 тысячам", - сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.
По ее словам, основная причина дезертирства – это моральная и физическая усталость. Вторая причина - деморализация и плохие отношения с командованием. Отношения командиров ВСУ к обычному солдату приводит к тому, что они предпочитают дезертировать, "чем быть убитым в затылок", утверждает Скороход.
"Нельзя к людям, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя к ним относиться как к животным", - резюмировала она.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве