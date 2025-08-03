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В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ

В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ - 03.08.2025, ПРАЙМ

В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ

Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила... | 03.08.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, число сбежавших из армии военных продолжает расти, при этом командование даже не думает решать проблему. "У нас почему-то политика не убрать проблему... а уничтожить жалобщика. Но люди имеют свойство заканчиваться, поэтому мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ). Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ на сегодняшний день, они подобрались к 400 тысячам", - сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online. По ее словам, основная причина дезертирства – это моральная и физическая усталость. Вторая причина - деморализация и плохие отношения с командованием. Отношения командиров ВСУ к обычному солдату приводит к тому, что они предпочитают дезертировать, "чем быть убитым в затылок", утверждает Скороход. "Нельзя к людям, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя к ним относиться как к животным", - резюмировала она. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.

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