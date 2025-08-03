https://1prime.ru/20250803/fssp--860262875.html

ФССП планирует ограничить должников в праве получать разрешение на оружие

ФССП планирует ограничить должников в праве получать разрешение на оружие - 03.08.2025, ПРАЙМ

ФССП планирует ограничить должников в праве получать разрешение на оружие

Федеральная служба судебных приставов РФ планирует ограничить должников в возможности получать разрешение на оружие, рассказала замдиректора ФССП РФ Елена... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T13:39+0300

2025-08-03T13:39+0300

2025-08-03T13:39+0300

общество

рф

фссп

росгвардия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860262722_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_06fa43a3a3a97fc06f4bac3ff89bd8e3.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов РФ планирует ограничить должников в возможности получать разрешение на оружие, рассказала замдиректора ФССП РФ Елена Захаркина. "Мы сейчас активно внедряем элементы разрешительной системы Росгвардии, говоря о том, что люди, которые хотят получить оружие, должны быть чисты перед законом. Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение на ношение личного оружия, даже если оно охотничье", - рассказала она на панельной дискуссии "О служении Родине в 21 веке: вызовы и задачи для молодых госслужащих" на форуме "Территория смыслов". Она также отметила, что уже сейчас всех, кто удостаивается государственной награды, проверяют по базе должников. "Он должен быть чист перед службой судебных приставов, и тогда у него есть шанс получить эту государственную награду", - заключила Захаркина.

https://1prime.ru/20250731/korruptsionery-860161530.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, фссп, росгвардия