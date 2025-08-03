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Восемь стран ОПЕК+ сегодня обсудят будущие параметры добычи нефти
Восемь стран ОПЕК+ сегодня обсудят будущие параметры добычи нефти - 03.08.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ сегодня обсудят будущие параметры добычи нефти
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Оман, Казахстан и Кувейт - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье параметры добычи нефти на... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T14:21+0300
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энергетика
нефть
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Оман, Казахстан и Кувейт - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье параметры добычи нефти на сентябрь, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Уровни нефтепроизводства на сентябрь восемь участников обещали обсудить 3 августа. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что восьмерка ОПЕК+ примет решение об увеличении разрешенного уровня добычи нефти еще на 548 тысяч баррелей в сутки в сентябре и завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее, "добровольцы" также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июне на 408 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства из-за превышений квоты Казахстаном - на 479 тысяч баррелей, следует из расчетов РИА Новости на основе данных вторичных источников июльского доклада ОПЕК. Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания 28 июля призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства.
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нефть, казахстан, саудовская аравия, ирак, опек
Энергетика, Нефть, КАЗАХСТАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
Восемь стран ОПЕК+ сегодня обсудят будущие параметры добычи нефти
Восемь стран ОПЕК+ обсудят в воскресенье параметры добычи нефти на сентябрь
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Оман, Казахстан и Кувейт - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье параметры добычи нефти на сентябрь, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Уровни нефтепроизводства на сентябрь восемь участников обещали обсудить 3 августа.
Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что восьмерка ОПЕК+ примет решение об увеличении разрешенного уровня добычи нефти еще на 548 тысяч баррелей в сутки в сентябре и завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Тем не менее, "добровольцы" также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки.
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июне на 408 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства из-за превышений квоты Казахстаном - на 479 тысяч баррелей, следует из расчетов РИА Новости на основе данных вторичных источников июльского доклада ОПЕК.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания 28 июля призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства.
Восемь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу в сентябре