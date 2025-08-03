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Украина ввела санкции против 94 "капитанов теневого флота" - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Украина ввела санкции против 94 "капитанов теневого флота"
Украина ввела санкции против 94 "капитанов теневого флота" - 03.08.2025, ПРАЙМ
Украина ввела санкции против 94 "капитанов теневого флота"
Санкции на Украине введены против 94 физических лиц из России, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Бангладеш, Грузии, а также против пяти компаний в сфере... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T22:40+0300
2025-08-03T22:40+0300
нефть
запад
украина
рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Санкции на Украине введены против 94 физических лиц из России, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Бангладеш, Грузии, а также против пяти компаний в сфере перевозки нефти, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. Зеленский в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил о том, что Киев подготовил три санкционных пакета. По его словам, первый пакет санкций против капитанов так называемого "теневого флота", якобы связанного с перевозкой российской нефти, уже применен. На сайте Зеленского опубликован текст дополнений к указу о применении Украиной санкций в отношении 94 физических лиц и пяти компаний, зарегистрированных в России. Среди попавших под украинские санкции, в частности, "Арго Танкер Груп", "Газпромнефть Шиппинг", СКФ ЭКО, "СКФ Приразломное", СКФ ТМ. Уполномоченный Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам, что пакет "Капитаны теневого флота" предусматривает санкции против 94 капитанов, которые якобы перевозили российскую нефть "в обход ценового потолка, и пяти компаний - операторов этого флота". Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
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нефть, запад, украина, рф, владимир зеленский
Нефть, ЗАПАД, УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский
22:40 03.08.2025
 
Украина ввела санкции против 94 "капитанов теневого флота"

Зеленский ввел санкции против 94 "капитанов теневого флота"

© Unsplash/Ian Simmonds Морские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Ian Simmonds
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Санкции на Украине введены против 94 физических лиц из России, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Бангладеш, Грузии, а также против пяти компаний в сфере перевозки нефти, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.
Зеленский в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил о том, что Киев подготовил три санкционных пакета. По его словам, первый пакет санкций против капитанов так называемого "теневого флота", якобы связанного с перевозкой российской нефти, уже применен. На сайте Зеленского опубликован текст дополнений к указу о применении Украиной санкций в отношении 94 физических лиц и пяти компаний, зарегистрированных в России. Среди попавших под украинские санкции, в частности, "Арго Танкер Груп", "Газпромнефть Шиппинг", СКФ ЭКО, "СКФ Приразломное", СКФ ТМ.
Уполномоченный Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам, что пакет "Капитаны теневого флота" предусматривает санкции против 94 капитанов, которые якобы перевозили российскую нефть "в обход ценового потолка, и пяти компаний - операторов этого флота".
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Нефтяной танкер - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
CBS: Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США
1 августа, 12:12
 
НефтьЗАПАДУКРАИНАРФВладимир Зеленский
 
 
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