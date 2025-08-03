https://1prime.ru/20250803/krasnoarmeysk-860271395.html

Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске

Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске - 03.08.2025, ПРАЙМ

Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T22:28+0300

2025-08-03T22:28+0300

2025-08-03T22:28+0300

спецоперация на украине

денис пушилин

всу

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска (украинское название Покровск) сжимается. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. "Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов: Котлино, Первое Мая и Лысовка. Продолжаются бои на подступах к Родинскому и Никаноровке. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. Еще пока не кольцо, но с нескольких направлений продвигаются наши подразделения", - сказал Пушилин. Глава республики также отметил, что ситуация для ВСУ в городе Димитрове (украинское название Мирноград) "весьма сложная". Фиксируется улучшение позиций российской армии и на краснолиманском направлении, добавил Пушилин.

https://1prime.ru/20250803/dezertir-860270075.html

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денис пушилин, всу