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Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске
Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске - 03.08.2025, ПРАЙМ
Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T22:28+0300
2025-08-03T22:28+0300
2025-08-03T22:28+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска (украинское название Покровск) сжимается. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. "Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов: Котлино, Первое Мая и Лысовка. Продолжаются бои на подступах к Родинскому и Никаноровке. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. Еще пока не кольцо, но с нескольких направлений продвигаются наши подразделения", - сказал Пушилин. Глава республики также отметил, что ситуация для ВСУ в городе Димитрове (украинское название Мирноград) "весьма сложная". Фиксируется улучшение позиций российской армии и на краснолиманском направлении, добавил Пушилин.
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денис пушилин, всу
Спецоперация на Украине, Денис Пушилин, ВСУ
Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске
Глава ДНР Пушилин: кольцо вокруг Красноармейска сжимается
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска (украинское название Покровск) сжимается.
Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
"Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов: Котлино, Первое Мая и Лысовка. Продолжаются бои на подступах к Родинскому и Никаноровке. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. Еще пока не кольцо, но с нескольких направлений продвигаются наши подразделения", - сказал Пушилин.
Глава республики также отметил, что ситуация для ВСУ в городе Димитрове (украинское название Мирноград) "весьма сложная".
Фиксируется улучшение позиций российской армии и на краснолиманском направлении, добавил Пушилин.
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