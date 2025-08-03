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Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске
Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске - 03.08.2025, ПРАЙМ
Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T22:28+0300
2025-08-03T22:28+0300
спецоперация на украине
денис пушилин
всу
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска (украинское название Покровск) сжимается. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. "Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов: Котлино, Первое Мая и Лысовка. Продолжаются бои на подступах к Родинскому и Никаноровке. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. Еще пока не кольцо, но с нескольких направлений продвигаются наши подразделения", - сказал Пушилин. Глава республики также отметил, что ситуация для ВСУ в городе Димитрове (украинское название Мирноград) "весьма сложная". Фиксируется улучшение позиций российской армии и на краснолиманском направлении, добавил Пушилин.
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денис пушилин, всу
Спецоперация на Украине, Денис Пушилин, ВСУ
22:28 03.08.2025
 
Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Красноармейске

Глава ДНР Пушилин: кольцо вокруг Красноармейска сжимается

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска (украинское название Покровск) сжимается.
Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
"Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов: Котлино, Первое Мая и Лысовка. Продолжаются бои на подступах к Родинскому и Никаноровке. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. Еще пока не кольцо, но с нескольких направлений продвигаются наши подразделения", - сказал Пушилин.
Глава республики также отметил, что ситуация для ВСУ в городе Димитрове (украинское название Мирноград) "весьма сложная".
Фиксируется улучшение позиций российской армии и на краснолиманском направлении, добавил Пушилин.
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Спецоперация на УкраинеДенис ПушилинВСУ
 
 
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