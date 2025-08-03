https://1prime.ru/20250803/neft-860247135.html

Полный пакет: Европа преподнесла России неожиданный подарок

Полный пакет: Европа преподнесла России неожиданный подарок - 03.08.2025, ПРАЙМ

Полный пакет: Европа преподнесла России неожиданный подарок

Евросоюз в июле ввел "самый жесткий" пакет санкций, призванный резко ограничить поставки нефти из России. Однако скидки на основной российский сорт Urals... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T06:06+0300

2025-08-03T06:06+0300

2025-08-03T06:06+0300

статья

китай

индия

сша

ес

нефть

россия

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Елена Савельева. Евросоюз в июле ввел "самый жесткий" пакет санкций, призванный резко ограничить поставки нефти из России. Однако скидки на основной российский сорт Urals сократились до минимума. Почему европейские ограничения оказали обратный эффект, и вынудят ли угрозы Трампа ключевых покупателей отказаться от поставок из России — в материале ПРАЙМ.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСократились до минимумаЕвропейский союз объявил о санкциях против России, включая снижение предельной цены на российскую нефть, однако рынок отреагировал по-своему. Скидки на флагманскую российскую нефть марки Urals дошли до минимума c конца февраля 2022-го.Как уточняет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media, в последние дни нефть этого сорта, поставляемая из западных портов России, торговалась со средней скидкой в 11,45 доллара за баррель к североморской Brent.Эксперты связывают это, в первую очередь, с растущим азиатским спросом."Сокращение скидок обусловлено активным спросом на российскую нефть и снижением доступных спотовых поставок вследствие санкций и перебоев в логистике, а также после переориентации танкеров из‑за санкций ЕС на другие порты", — отмечает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Плюс — рынок ждет сокращение морского экспорта из России в августе в соответствии с договорённостями ОПЕК+, это дополнительно давит на цены.Как поясняет Саид Гафуров, член Центрального совета Независимого профсоюза "Новый труд", падение дисконта для нефти под санкциями происходит очень часто, потому что под ограничения попадают не только целые страны, как тот же Иран, но и отдельные хабы."Как только вводятся новые санкции, тут же возникает дисконт, чтобы их обойти. Но поскольку объемы поставок нефти огромны, даже сокращающийся дисконт становится важным и выгодным — из-за него разворачивается конкурентная борьба между глобальными трейдерами. Эти трейдеры скрытые, никто толком не понимает, как они работают, но они аффилированы с очень крупными структурами", — уточняет экономист.Всё смешалосьСам потолок заработает только в сентябре: максимальный ценовой предел на российскую нефть снижен с 60 до 47,6 долларов за баррель, под запретом также импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. И, как отмечает Bloomberg, скидки, вероятно, снова вырастут, а морской экспорт сократится.Однако аналитики в этом не уверены.Краткосрочные колебания возможны, но вряд ли критичные. Китай и Индия уже научились обходить санкции, смешивая нефть или используя схемы с "нулевыми" страховками, отмечает Евгений Сталь — соучредитель MOVERS GROUP, эксперт по международной логистике, ВЭД, импорту.Азиатские страны — главные потребители российской нефти — пренебрежительно относятся к санкциям ЕС, покупая российские ресурсы местами значительно выше ценового потолка, указывает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе. Поэтому ужесточение санкций, в частности — снижение ценового потолка, не повлияют на ситуацию. Рынок спроса трансформируется в рынок предложения.Продешевить не позволит механизм, о котором часто забывают: нефть смешивается и порой оказывается в самых неожиданных местах, обращает внимание Саид Гафуров."Крупнейшие транснациональные корпорации иногда торгуют санкционной нефтью — причем нелегально. Так, во время санкций против Ирака часть его нефти шла в обход программы "Нефть в обмен на продовольствие", другая — в Турцию через Сирию — хотя обе страны находились под санкциями. При этом турецкий порт Джейхун контролировался одной из крупнейших мировых нефтяных компаний. Так что ничего экстраординарного не произойдет, даже если дисконт будет снижаться", — указывает аналитик.Энергетический суверенитетКуда серьезнее выглядит угроза со стороны США — если Вашингтон начнет давить на азиатских покупателей через вторичные санкции. Трамп грозится ввести вторичные пошлины в размере 100% для покупателей российской нефти. Однако и в этом случае обвала спроса аналитики не ждут.Как утверждают американские СМИ, Индия уже якобы приостановила закупки российской нефти после угроз Трампа. Но вряд ли это надолго.Крупнейшие покупатели уже дали понять, что не намерены отказываться от закупок российского сырья.Продолжение поставок российской нефти и стабильность на рынке энергоресурсов — в интересах индийской экономики, заявил посол в Индии Денис Алипов.По его словам, для развития индийской экономики снабжение энергоресурсами является критически важным элементом."Индия импортирует более 80% нефти и газа, и любые изменения в цене, даже минимальные, прямым образом отражаются на темпах экономического роста, на темпах производства и на благосостоянии людей. Поэтому даже теоретическое вытеснение российской нефти с международного рынка для Индии недопустимо", — пояснил он.Жесткий отпор угрозам Трампа дал Китай. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что представители КНР во время переговоров четко обозначили свою позицию: Пекин будет отстаивать энергетическую независимость и продолжит сотрудничество с Москвой в нефтяной сфере, несмотря на угрозы США.В Пекине подчеркнул, что вопросы энергетических поставок — это внутренняя компетенция КНР, и Пекин будет самостоятельно определять, с кем и на каких условиях вести закупки.

https://1prime.ru/20250729/sanktsii-860038434.html

https://1prime.ru/20250725/nonsens-859897061.html

https://1prime.ru/20250722/reyting-859762952.html

https://1prime.ru/20250720/oshibka-859694120.html

китай

индия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

китай, индия, сша, ес, нефть, россия, скотт бессент