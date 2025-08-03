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Страны ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 7 сентября

Страны ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 7 сентября - 03.08.2025, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 7 сентября

Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ,... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T14:43+0300

2025-08-03T14:43+0300

2025-08-03T14:57+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

оаэ

опек

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 7 сентября, говорится в коммюнике организации."Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 7 сентября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.Восьмерка ОПЕК+ ранее в воскресенье приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Но также у нее остаются добровольные сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года.Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше. Поэтому, по расчетам РИА Новости, фактически добычу можно будет увеличить только на 528 тысяч баррелей в сутки.Тем не менее, страны, продолжающие добывать больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить Секретариату ОПЕК обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.

https://1prime.ru/20250803/neft-860263778.html

саудовская аравия

ирак

оаэ

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нефть, саудовская аравия, ирак, оаэ, опек