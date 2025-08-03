https://1prime.ru/20250803/opek-860264281.html

Россия сможет увеличить добычу нефти до 9,449 миллиона баррелей в сутки

Россия сможет увеличить добычу нефти до 9,449 миллиона баррелей в сутки - 03.08.2025, ПРАЙМ

Россия сможет увеличить добычу нефти до 9,449 миллиона баррелей в сутки

Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,449 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 9,978 миллиона... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T14:45+0300

2025-08-03T14:45+0300

2025-08-03T15:07+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

казахстан

ирак

опек

россия

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,449 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 9,978 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - до 1,55 миллиона, а Ирак - до 4,22 миллиона, следует из материалов ОПЕК.Ранее в воскресенье ОПЕК сообщил, что восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Но также у нее остаются добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года.Также из сообщения ОПЕК следует, что Алжир сможет нарастить добычу до 959 тысяч баррелей, Кувейт - до 2,548 миллиона баррелей, ОАЭ - до 3,375 миллиона, Оман - до 801 тысячи.Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше.У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи нефти на 1,65 и 2,2 миллиона баррелей в сутки. Планировалось, что выход из этих ограничений добычи займет полтора года. За это же время у ОАЭ должна была вырасти базовая квота на 300 тысяч баррелей. Но восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений.Вместе с тем эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, за счет которого возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить Секретариату ОПЕК обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.

https://1prime.ru/20250803/neft-860263778.html

саудовская аравия

казахстан

ирак

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нефть, саудовская аравия, казахстан, ирак, опек, россия