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В США назвали победу России в украинском конфликте неизбежной
В США назвали победу России в украинском конфликте неизбежной - 03.08.2025, ПРАЙМ
В США назвали победу России в украинском конфликте неизбежной
Победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T14:19+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал American Conservative. Как пишет издание, "победа России" является "неизбежной", страна "обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных военных целей". В публикации отмечается, что мечты Киева о возвращении территорий являются "всего лишь мечтами", поскольку для этого "не существует сценария". В этой связи American Conservative пишет, что Трамп не должен затягивать конфликт "назло" России. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
В США назвали победу России в украинском конфликте неизбежной
American Conservative: победа России на Украине неизбежна
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал American Conservative.
Как пишет издание, "победа России" является "неизбежной", страна "обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных военных целей".
В публикации отмечается, что мечты Киева о возвращении территорий являются "всего лишь мечтами", поскольку для этого "не существует сценария". В этой связи American Conservative пишет, что Трамп не должен затягивать конфликт "назло" России.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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