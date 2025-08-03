https://1prime.ru/20250803/rbk-ukraina-860265323.html

Зеленский назначил нового командующего воздушными силами ВСУ

Зеленский назначил нового командующего воздушными силами ВСУ - 03.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский назначил нового командующего воздушными силами ВСУ

Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина". | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T16:02+0300

2025-08-03T16:02+0300

2025-08-03T16:02+0300

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общество

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина". "Зеленский назначил генерала Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.

https://1prime.ru/20250803/zelenskiy-860260920.html

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общество , владимир зеленский, всу, ск рф