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Зеленский назначил нового командующего воздушными силами ВСУ - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Зеленский назначил нового командующего воздушными силами ВСУ
Зеленский назначил нового командующего воздушными силами ВСУ - 03.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский назначил нового командующего воздушными силами ВСУ
Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина". | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T16:02+0300
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спецоперация на украине
общество
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина". "Зеленский назначил генерала Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.
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общество , владимир зеленский, всу, ск рф
Спецоперация на Украине, Общество , Владимир Зеленский, ВСУ, СК РФ
16:02 03.08.2025
 
Зеленский назначил нового командующего воздушными силами ВСУ

Зеленский назначил генерала Кривоножко командующим воздушными силами ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина".
"Зеленский назначил генерала Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
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