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Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить сокращение добычи нефти, пишет Reuters

Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить сокращение добычи нефти, пишет Reuters - 03.08.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить сокращение добычи нефти, пишет Reuters

Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить судьбу действующих до конца 2026 года ограничений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Reuters... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T15:35+0300

2025-08-03T15:35+0300

2025-08-03T15:35+0300

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить судьбу действующих до конца 2026 года ограничений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. "Альянс ОПЕК+ может обсудить следующий этап с сокращениями добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки на заседании 7 сентября", - говорится в сообщении. Восьмерка ОПЕК+ в воскресенье приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Но также у нее остаются добровольные сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года.

https://1prime.ru/20250803/opek-860264281.html

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нефть, опек