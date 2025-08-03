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Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить сокращение добычи нефти, пишет Reuters
Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить сокращение добычи нефти, пишет Reuters - 03.08.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить сокращение добычи нефти, пишет Reuters
Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить судьбу действующих до конца 2026 года ограничений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Reuters... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T15:35+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить судьбу действующих до конца 2026 года ограничений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. "Альянс ОПЕК+ может обсудить следующий этап с сокращениями добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки на заседании 7 сентября", - говорится в сообщении. Восьмерка ОПЕК+ в воскресенье приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Но также у нее остаются добровольные сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года.
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нефть, опек
Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить сокращение добычи нефти, пишет Reuters
Reuters: ОПЕК+ может обсудить сокращение добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить судьбу действующих до конца 2026 года ограничений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
"Альянс ОПЕК+ может обсудить следующий этап с сокращениями добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки на заседании 7 сентября", - говорится в сообщении.
Восьмерка ОПЕК+ в воскресенье приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Но также у нее остаются добровольные сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года.
Россия сможет увеличить добычу нефти до 9,449 миллиона баррелей в сутки