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СМИ: США должны запросить разрешение у Турции при размещении АПЛ
СМИ: США должны запросить разрешение у Турции при размещении АПЛ - 03.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: США должны запросить разрешение у Турции при размещении АПЛ
США в соответствии с конвенцией Монтрё должны запросить разрешение у Турции в случае размещения атомных подводных лодок в Черном море, пишет в воскресенье... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T10:45+0300
2025-08-03T10:45+0300
2025-08-03T10:45+0300
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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. США в соответствии с конвенцией Монтрё должны запросить разрешение у Турции в случае размещения атомных подводных лодок в Черном море, пишет в воскресенье турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву. Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Позже он уточнил, что атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к России. "Если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Черном море... они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтрё", - пишет издание. Как отметил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер, данная конвенция обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. Также она не санкционирует постоянное присутствие атомных подводных лодок в Черном море. "Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение", - сказал Эркинер. Турция с начала специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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Вооружения, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Черное море, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Совбез
СМИ: США должны запросить разрешение у Турции при размещении АПЛ
Türkiye: США должны запросить разрешение у Турции при размещении АПЛ в Черном море
АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. США в соответствии с конвенцией Монтрё должны запросить разрешение у Турции в случае размещения атомных подводных лодок в Черном море, пишет в воскресенье турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Позже он уточнил, что атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к России.
"Если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Черном море... они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтрё", - пишет издание.
Как отметил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер, данная конвенция обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. Также она не санкционирует постоянное присутствие атомных подводных лодок в Черном море.
"Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение", - сказал Эркинер.
Турция с начала специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
СМИ: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях до конца лета