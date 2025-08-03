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СМИ: США должны запросить разрешение у Турции при размещении АПЛ

СМИ: США должны запросить разрешение у Турции при размещении АПЛ - 03.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: США должны запросить разрешение у Турции при размещении АПЛ

США в соответствии с конвенцией Монтрё должны запросить разрешение у Турции в случае размещения атомных подводных лодок в Черном море, пишет в воскресенье... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T10:45+0300

2025-08-03T10:45+0300

2025-08-03T10:45+0300

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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. США в соответствии с конвенцией Монтрё должны запросить разрешение у Турции в случае размещения атомных подводных лодок в Черном море, пишет в воскресенье турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву. Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Позже он уточнил, что атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к России. "Если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Черном море... они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтрё", - пишет издание. Как отметил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер, данная конвенция обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. Также она не санкционирует постоянное присутствие атомных подводных лодок в Черном море. "Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение", - сказал Эркинер. Турция с начала специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://1prime.ru/20250802/senat-860251319.html

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черное море

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россия, турция, черное море, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, совбез