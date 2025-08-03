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СМИ: Индия не давала НПЗ указаний прекратить закупку нефти из России

СМИ: Индия не давала НПЗ указаний прекратить закупку нефти из России - 03.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Индия не давала НПЗ указаний прекратить закупку нефти из России

Индия не давала своим государственным нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить закупку нефти из России, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T12:25+0300

2025-08-03T12:25+0300

2025-08-03T12:25+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Индия не давала своим государственным нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить закупку нефти из России, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России, передавало агентство Reuters. При этом индийская газета Mint со ссылкой на источники сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. "Индия не давала своим нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить закупку российской нефти... Решение о прекращении импорта из России пока не принято", - говорится в сообщении. Как отметили источники агентства, государственные и частные НПЗ имеют право закупать нефть у своих поставщиков, и закупки нефти остаются коммерческим решением, которое они принимают сами. При этом, по данным источников, на прошлой неделе нефтеперерабатывающим заводам было поручено разработать планы закупок нероссийской нефти. "Правительство попросило государственных переработчиков подготовить обзор того, где и в каких объёмах можно закупать альтернативные нефтяные баррели в случае прекращения поставок из России. Это указание равнозначно планированию сценариев на случай недоступности российской нефти", - пишет Bloomberg. По информации источника агентства, сокращение или прекращение закупок российской нефти вынудит Индию вновь закупать нефть у стран Персидского залива, что обойдется дороже, а Нью-Дели не заинтересован в увеличении своих расходов на импорт. Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявлял, что Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти, несмотря на все существующие угрозы. По его словам, препоны и препятствия, "которые создаются, они, конечно, актуальны", "будет происходить поиск каких-то вариантов адаптации к этим ограничениям". Он напомнил, что министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури говорил, что российская нефть и газ под санкциями не находятся, но создаются препятствия для их транспортировки. Это позволяет искать пути для ее доставки и оплаты, говорил российский дипломат. В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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нефть, россия, индия, рф, сша, дональд трамп, нпз