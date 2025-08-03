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Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидирован - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидирован
Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидирован - 03.08.2025, ПРАЙМ
Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидирован
Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован, написал в Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T17:10+0300
2025-08-03T17:10+0300
происшествия
нефть
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СОЧИ, 3 авг - ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован, написал в Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин. "На нефтебазе в Адлерском районе зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен", - говорится в сообщении. По данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание было ликвидировано в 16.00 мск. В процессе тушения, по словам мэра, пожарные прибегали к "пенной атаке", чтобы исключить дальнейшее тление. Всего в ликвидации возгорания было задействовано 90 сотрудников МЧС. Общая площадь возгорания составляла 362 квадратных метра, как сообщали ранее в оперштабе Кубани. Утром в воскресенье глава города Сочи Андрей Прошунин заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом, позже загорелся второй резервуар. Также ранее аэропорт Сочи сообщал о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Пожар произошел в цистерне с нефтепродуктами из-за попадания в нее обломков БПЛА.
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сочи
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нефть, сочи, краснодарский край, кубань, мчс
Происшествия, Нефть, СОЧИ, Краснодарский край, КУБАНЬ, МЧС
17:10 03.08.2025
 
Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидирован

Мэр Прошунин: пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи потушен

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПожарная охрана. Тушение пожара.
Пожарная охрана. Тушение пожара. - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СОЧИ, 3 авг - ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован, написал в Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.
"На нефтебазе в Адлерском районе зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание было ликвидировано в 16.00 мск. В процессе тушения, по словам мэра, пожарные прибегали к "пенной атаке", чтобы исключить дальнейшее тление. Всего в ликвидации возгорания было задействовано 90 сотрудников МЧС.
Общая площадь возгорания составляла 362 квадратных метра, как сообщали ранее в оперштабе Кубани.
Утром в воскресенье глава города Сочи Андрей Прошунин заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом, позже загорелся второй резервуар. Также ранее аэропорт Сочи сообщал о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Пожар произошел в цистерне с нефтепродуктами из-за попадания в нее обломков БПЛА.
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