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Тайвань начнет массовое производство ЗРК "Тяньгун-4"

Тайвань начнет массовое производство ЗРК "Тяньгун-4" - 03.08.2025, ПРАЙМ

Тайвань начнет массовое производство ЗРК "Тяньгун-4"

Тайвань планирует в следующем году начать массовое производство ЗРК "Тяньгун-4" (Sky Bow-4), пишет газета Taipes Times со ссылкой на оборонное ведомство... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T09:45+0300

2025-08-03T09:45+0300

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ПЕКИН, 3 авг - ПРАЙМ. Тайвань планирует в следующем году начать массовое производство ЗРК "Тяньгун-4" (Sky Bow-4), пишет газета Taipes Times со ссылкой на оборонное ведомство острова. "Ожидается, что массовое производство ракет Тяньгун-4 начнётся в следующем году", - пишет газета со ссылкой на тайваньское министерство обороны. Отмечается, что всего планируется заказать 122 пусковые установки, из них 46 должны быть поставлены до конца 2026 года, и еще 76 в 2027 году. Газета сообщает, что комплексы "Тяньгун-4" предназначены для перехвата крылатых и баллистических ракет на высоте до 70 километров. Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что Тайвань будет усиливать возможности по обороноспособности и стремиться увеличить военный бюджет с 2,5% до не менее, чем до 3% ВВП. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, фонд