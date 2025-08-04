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Непогода на Кубани не привела к аннуляциям туров, заявили в АТОР - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Непогода на Кубани не привела к аннуляциям туров, заявили в АТОР
Непогода на Кубани не привела к аннуляциям туров, заявили в АТОР - 04.08.2025, ПРАЙМ
Непогода на Кубани не привела к аннуляциям туров, заявили в АТОР
Непогода в Краснодарском крае не привела к аннуляциям и переносам туров в регион, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:54+0300
2025-08-04T12:54+0300
экономика
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россия
туризм
краснодарский край
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Непогода в Краснодарском крае не привела к аннуляциям и переносам туров в регион, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Непогода (в Краснодарском крае - ред.) не привела к аннуляциям и переносам туров, в том числе в Туапсинском районе", - сообщили в ассоциации. По данным АТОР, гостиницы, гостевые дома и базы отдыха в Туапсинском районе работают штатно. Их инфраструктура не пострадала. "На текущий момент отмечаются небольшие перебои с подачей воды в нескольких объектах (например, базы отдыха "Русалочка" и "Торнадо"), однако власти обещают восстановить полноценное водоснабжение в ближайшее время", - говорится в сообщении. Уточняется, что из-за перебоев с подачей воды поступают единичные запросы на переселение из объектов в Новомихайловском. Однако отмечается, что большинство объектов размещения в Краснодарском крае имеют собственные электрогенераторы, поэтому перебои со светом не сказываются на отдыхе гостей и работе основных сервисов. В воскресенье ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге М-4 "Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным главка, подтопление произошло в населенных пунктах Молдаванский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе был введен режим ЧС муниципального характера. Вечером 3 августа в ГУМЧС по краю сообщили, что все дома и придворовые территории в округе освободились от воды. В Туапсинском районе проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений. Министерство отметило, что в связи с неблагоприятным прогнозом спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации.
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бизнес, россия, туризм, краснодарский край, кубань, атор, мчс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Туризм, Краснодарский край, КУБАНЬ, АТОР, МЧС
12:54 04.08.2025
 
Непогода на Кубани не привела к аннуляциям туров, заявили в АТОР

АТОР: непогода на Кубани не привела к аннуляциям и переносам туров

© РИА Новости . МЧС РФ | Перейти в медиабанкУровень воды в реке Дефань поднялся в результате обильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского кра
Уровень воды в реке Дефань поднялся в результате обильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского кра - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . МЧС РФ
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Непогода в Краснодарском крае не привела к аннуляциям и переносам туров в регион, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Непогода (в Краснодарском крае - ред.) не привела к аннуляциям и переносам туров, в том числе в Туапсинском районе", - сообщили в ассоциации.
По данным АТОР, гостиницы, гостевые дома и базы отдыха в Туапсинском районе работают штатно. Их инфраструктура не пострадала.
"На текущий момент отмечаются небольшие перебои с подачей воды в нескольких объектах (например, базы отдыха "Русалочка" и "Торнадо"), однако власти обещают восстановить полноценное водоснабжение в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за перебоев с подачей воды поступают единичные запросы на переселение из объектов в Новомихайловском.
Однако отмечается, что большинство объектов размещения в Краснодарском крае имеют собственные электрогенераторы, поэтому перебои со светом не сказываются на отдыхе гостей и работе основных сервисов.
В воскресенье ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге М-4 "Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным главка, подтопление произошло в населенных пунктах Молдаванский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе был введен режим ЧС муниципального характера.
Вечером 3 августа в ГУМЧС по краю сообщили, что все дома и придворовые территории в округе освободились от воды. В Туапсинском районе проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений.
Министерство отметило, что в связи с неблагоприятным прогнозом спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации.
Сход грязевого потока на участок трассы в результате сильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
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