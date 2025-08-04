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Бразилия не допустит навязывания политических решений, заявил президент - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Бразилия не допустит навязывания политических решений, заявил президент
Бразилия не допустит навязывания политических решений, заявил президент - 04.08.2025, ПРАЙМ
Бразилия не допустит навязывания политических решений, заявил президент
Бразилия уже не так зависима от Соединённых Штатов, как раньше, и не допустит навязывания политических решений в экономической сфере, заявил президент Луис... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T01:26+0300
2025-08-04T01:26+0300
экономика
мировая экономика
сша
бразилия
лула да силва
дональд трамп
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МЕХИКО, 4 июл - ПРАЙМ. Бразилия уже не так зависима от Соединённых Штатов, как раньше, и не допустит навязывания политических решений в экономической сфере, заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва на съезде правящей Партии трудящихся. "Бразилия сегодня не так зависима, как была, от Соединённых Штатов. У нас очень широкие торговые отношения по всему миру, нам намного спокойнее с экономической точки зрения", — сказал Лула, выступая перед однопартийцами на мероприятии, которое транслировалось в YouTube-канале Партии трудящихся. Политик подверг резкой критике попытки оказать давление на страну через экономические меры и обвинил президента США Дональда Трампа в подрыве международной стабильности. "Попытка навязать нам политический вопрос через экономическое обложение - это неприемлемо ... президент имеет право устанавливать любые пошлины, но (Трамп - ред.) перешёл границы. Он хочет разрушить многосторонние механизмы и вернуться к переговорам со странами один на один", - подчеркнул бразильский лидер. Лула да Силва напомнил, что каналы диалога с США открыты, и переговоры могут быть продолжены. "Мы будем помогать нашим компаниям, защищать наших работников и скажем следующее: когда вы захотите вести переговоры, предложения лежат на столе. Фактически, предложения уже были представлены (вице-президентом Жерарду - ред.) Алкмином и (главой МИД - ред.) Мауро Виейрой. Вот и всё. Я продолжу в том же духе", - подчеркнул президент.
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мировая экономика, сша, бразилия, лула да силва, дональд трамп, мид
Экономика, Мировая экономика, США, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Дональд Трамп, МИД
01:26 04.08.2025
 
Бразилия не допустит навязывания политических решений, заявил президент

Президент Бразилии Лула да Силва: страна уже не так зависима от США, как раньше

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МЕХИКО, 4 июл - ПРАЙМ. Бразилия уже не так зависима от Соединённых Штатов, как раньше, и не допустит навязывания политических решений в экономической сфере, заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва на съезде правящей Партии трудящихся.
"Бразилия сегодня не так зависима, как была, от Соединённых Штатов. У нас очень широкие торговые отношения по всему миру, нам намного спокойнее с экономической точки зрения", — сказал Лула, выступая перед однопартийцами на мероприятии, которое транслировалось в YouTube-канале Партии трудящихся.
Политик подверг резкой критике попытки оказать давление на страну через экономические меры и обвинил президента США Дональда Трампа в подрыве международной стабильности.
"Попытка навязать нам политический вопрос через экономическое обложение - это неприемлемо ... президент имеет право устанавливать любые пошлины, но (Трамп - ред.) перешёл границы. Он хочет разрушить многосторонние механизмы и вернуться к переговорам со странами один на один", - подчеркнул бразильский лидер.
Лула да Силва напомнил, что каналы диалога с США открыты, и переговоры могут быть продолжены.
"Мы будем помогать нашим компаниям, защищать наших работников и скажем следующее: когда вы захотите вести переговоры, предложения лежат на столе. Фактически, предложения уже были представлены (вице-президентом Жерарду - ред.) Алкмином и (главой МИД - ред.) Мауро Виейрой. Вот и всё. Я продолжу в том же духе", - подчеркнул президент.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБРАЗИЛИЯЛула да СилваДональд ТрампМИД
 
 
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