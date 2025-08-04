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Бразилия не допустит навязывания политических решений, заявил президент
Бразилия не допустит навязывания политических решений, заявил президент - 04.08.2025, ПРАЙМ
Бразилия не допустит навязывания политических решений, заявил президент
Бразилия уже не так зависима от Соединённых Штатов, как раньше, и не допустит навязывания политических решений в экономической сфере, заявил президент Луис... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T01:26+0300
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МЕХИКО, 4 июл - ПРАЙМ. Бразилия уже не так зависима от Соединённых Штатов, как раньше, и не допустит навязывания политических решений в экономической сфере, заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва на съезде правящей Партии трудящихся.
"Бразилия сегодня не так зависима, как была, от Соединённых Штатов. У нас очень широкие торговые отношения по всему миру, нам намного спокойнее с экономической точки зрения", — сказал Лула, выступая перед однопартийцами на мероприятии, которое транслировалось в YouTube-канале Партии трудящихся.
Политик подверг резкой критике попытки оказать давление на страну через экономические меры и обвинил президента США Дональда Трампа в подрыве международной стабильности.
"Попытка навязать нам политический вопрос через экономическое обложение - это неприемлемо ... президент имеет право устанавливать любые пошлины, но (Трамп - ред.) перешёл границы. Он хочет разрушить многосторонние механизмы и вернуться к переговорам со странами один на один", - подчеркнул бразильский лидер.
Лула да Силва напомнил, что каналы диалога с США открыты, и переговоры могут быть продолжены.
"Мы будем помогать нашим компаниям, защищать наших работников и скажем следующее: когда вы захотите вести переговоры, предложения лежат на столе. Фактически, предложения уже были представлены (вице-президентом Жерарду - ред.) Алкмином и (главой МИД - ред.) Мауро Виейрой. Вот и всё. Я продолжу в том же духе", - подчеркнул президент.
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мировая экономика, сша, бразилия, лула да силва, дональд трамп, мид
Экономика, Мировая экономика, США, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Дональд Трамп, МИД
Бразилия не допустит навязывания политических решений, заявил президент
Президент Бразилии Лула да Силва: страна уже не так зависима от США, как раньше
МЕХИКО, 4 июл - ПРАЙМ. Бразилия уже не так зависима от Соединённых Штатов, как раньше, и не допустит навязывания политических решений в экономической сфере, заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва на съезде правящей Партии трудящихся.
"Бразилия сегодня не так зависима, как была, от Соединённых Штатов. У нас очень широкие торговые отношения по всему миру, нам намного спокойнее с экономической точки зрения", — сказал Лула, выступая перед однопартийцами на мероприятии, которое транслировалось в YouTube-канале Партии трудящихся.
Политик подверг резкой критике попытки оказать давление на страну через экономические меры и обвинил президента США Дональда Трампа в подрыве международной стабильности.
"Попытка навязать нам политический вопрос через экономическое обложение - это неприемлемо ... президент имеет право устанавливать любые пошлины, но (Трамп - ред.) перешёл границы. Он хочет разрушить многосторонние механизмы и вернуться к переговорам со странами один на один", - подчеркнул бразильский лидер.
Лула да Силва напомнил, что каналы диалога с США открыты, и переговоры могут быть продолжены.
"Мы будем помогать нашим компаниям, защищать наших работников и скажем следующее: когда вы захотите вести переговоры, предложения лежат на столе. Фактически, предложения уже были представлены (вице-президентом Жерарду - ред.) Алкмином и (главой МИД - ред.) Мауро Виейрой. Вот и всё. Я продолжу в том же духе", - подчеркнул президент.