https://1prime.ru/20250804/indija-860274717.html
Эксперты объяснили, почему Индия закупает российскую нефть
Эксперты объяснили, почему Индия закупает российскую нефть - 04.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты объяснили, почему Индия закупает российскую нефть
Закупка Индией российской нефти обусловлена определенными экономическими соображениями и не будет прекращена под давлением Вашингтона, считают опрошенные... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T06:18+0300
2025-08-04T06:18+0300
2025-08-04T06:18+0300
нефть
энергетика
экономика
индия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
global times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860274717.jpg?1754277511
ПЕКИН, 4 авг - ПРАЙМ. Закупка Индией российской нефти обусловлена определенными экономическими соображениями и не будет прекращена под давлением Вашингтона, считают опрошенные китайской государственной газетой Global Times эксперты.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
"Покупка Индией российской нефти обусловлена определенными экономическими соображениями и не будет прекращена под давлением США", - заявил газете директор исследовательского отдела национального стратегического института при Университете Цинхуа Цянь Фэн.
По его словам, Индия - это страна, испытывающая дефицит нефти, в то время как российская нефть обладает преимуществами высокого качества, а также выгодна с точки зрения стоимости, что позволяет Индии обеспечить свои нефтяные запасы и надежно обеспечить свое экономическое развитие.
Эксперт полагает, что, если США продолжат оказывать одностороннее давление на Индию, это может побудить Нью-Дели пересмотреть свою внешнюю политику, подтолкнув страну к дальнейшему возвращению к политике балансирования между крупными державами.
Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян отметил, что тарифы Трампа нанесли тяжёлый удар по многим странам, и "вместо того, чтобы пассивно ждать гибели, лучше занять твёрдую позицию и минимизировать потери".
"Каждая страна имеет право защищать свои законные интересы, и Бразилия и Индия действуют в соответствии с этим принципом", - сказал он, добавив, что администрация Трампа рассматривает тарифы как "панацею" от всех трудностей, с которыми сталкивается, однако реальность "говорит об обратном".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. В Кремле зафиксировали новые заявления Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, отметил он.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
Издание также отмечало, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.
индия
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, индия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, global times
Нефть, Энергетика, Экономика, ИНДИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Global Times
Эксперты объяснили, почему Индия закупает российскую нефть
GT: закупка Индией российской нефти не будет прекращена под давлением США
ПЕКИН, 4 авг - ПРАЙМ. Закупка Индией российской нефти обусловлена определенными экономическими соображениями и не будет прекращена под давлением Вашингтона, считают опрошенные китайской государственной газетой Global Times эксперты.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
"Покупка Индией российской нефти обусловлена определенными экономическими соображениями и не будет прекращена под давлением США", - заявил газете директор исследовательского отдела национального стратегического института при Университете Цинхуа Цянь Фэн.
По его словам, Индия - это страна, испытывающая дефицит нефти, в то время как российская нефть обладает преимуществами высокого качества, а также выгодна с точки зрения стоимости, что позволяет Индии обеспечить свои нефтяные запасы и надежно обеспечить свое экономическое развитие.
Эксперт полагает, что, если США продолжат оказывать одностороннее давление на Индию, это может побудить Нью-Дели пересмотреть свою внешнюю политику, подтолкнув страну к дальнейшему возвращению к политике балансирования между крупными державами.
Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян отметил, что тарифы Трампа нанесли тяжёлый удар по многим странам, и "вместо того, чтобы пассивно ждать гибели, лучше занять твёрдую позицию и минимизировать потери".
"Каждая страна имеет право защищать свои законные интересы, и Бразилия и Индия действуют в соответствии с этим принципом", - сказал он, добавив, что администрация Трампа рассматривает тарифы как "панацею" от всех трудностей, с которыми сталкивается, однако реальность "говорит об обратном".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. В Кремле зафиксировали новые заявления Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, отметил он.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
Издание также отмечало, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.