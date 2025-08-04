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Индия назвала необоснованными нападки США из-за импорта российской нефти
Индия назвала необоснованными нападки США из-за импорта российской нефти - 04.08.2025, ПРАЙМ
Индия назвала необоснованными нападки США из-за импорта российской нефти
Индия считает необоснованными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, говорится в публикации официального представителя МИД страны... | 04.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индия считает необоснованными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, говорится в публикации официального представителя МИД страны Рандхира Джайсвала в соцсети X. "Нападки на Индию являются необоснованными и неблагоразумными. Как любая крупная экономика, Индия предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", — говорится в заявлении.Джайсвал напомнил, что фактически, Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала украинского конфликта. Подчеркивается, что в то время США активно поощряли такой импорт ради укрепления стабильности на мировых энергетических рынках."Индийский импорт<…> является необходимостью, обусловленной мировой рыночной ситуацией. Однако показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью", — говорится в коммюнике.Президент США Дональд Трамп сегодня написал в своей соцсети, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины в отношении Индии в ответ на её действия по закупке "огромных объемов" российской нефти и ее перепродаже "с большой прибылью".Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
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Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, ЕС, МИД
Индия назвала необоснованными нападки США из-за импорта российской нефти
В Индии заявили о готовности защищать экономические интересы на фоне нападок США
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индия считает необоснованными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, говорится в публикации официального представителя МИД страны Рандхира Джайсвала в соцсети X.
"Нападки на Индию являются необоснованными и неблагоразумными. Как любая крупная экономика, Индия предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", — говорится в заявлении.
Джайсвал напомнил, что фактически, Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала украинского конфликта. Подчеркивается, что в то время США активно поощряли такой импорт ради укрепления стабильности на мировых энергетических рынках.
"Индийский импорт<…> является необходимостью, обусловленной мировой рыночной ситуацией. Однако показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью", — говорится в коммюнике.
СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти
Президент США Дональд Трамп сегодня написал в своей соцсети, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины в отношении Индии в ответ на её действия по закупке "огромных объемов" российской нефти и ее перепродаже "с большой прибылью".
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.