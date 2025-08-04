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Нефть дешевеет после публикации итогов заседания ОПЕК+ - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет после публикации итогов заседания ОПЕК+
Нефть дешевеет после публикации итогов заседания ОПЕК+ - 04.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после публикации итогов заседания ОПЕК+
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после публикации итогов заседания восьми стран ОПЕК+, имеющих добровольные ограничения добычи, следует из... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T07:51+0300
2025-08-04T07:51+0300
нефть
энергетика
рынок
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после публикации итогов заседания восьми стран ОПЕК+, имеющих добровольные ограничения добычи, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.24 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 69,41 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,3%, до 67,13 доллара. Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. "Первоначальной реакцией фьючерсов нефти на открытии торгов стало снижение стоимости", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований Pepperstone Group Криса Уэстона (Chris Weston). По словам эксперта, дальнейшие действия ОПЕК+ вызывают дискуссии. Кроме того, инвесторы сосредоточены на потенциальных санкциях США в отношении России и ее торговых партнеров, а также на изменениях экономической активности в Штатах.
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нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Нефть, Энергетика, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
07:51 04.08.2025
 
Нефть дешевеет после публикации итогов заседания ОПЕК+

Цены на нефть снижаются после публикации итогов заседания ОПЕК+

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после публикации итогов заседания восьми стран ОПЕК+, имеющих добровольные ограничения добычи, следует из данных торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.24 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 69,41 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,3%, до 67,13 доллара.
Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
"Первоначальной реакцией фьючерсов нефти на открытии торгов стало снижение стоимости", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований Pepperstone Group Криса Уэстона (Chris Weston).
По словам эксперта, дальнейшие действия ОПЕК+ вызывают дискуссии. Кроме того, инвесторы сосредоточены на потенциальных санкциях США в отношении России и ее торговых партнеров, а также на изменениях экономической активности в Штатах.
 
ЭнергетикаНефтьРынокСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭИРАКОПЕК
 
 
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