https://1prime.ru/20250804/neft-860275254.html

Нефть дешевеет после публикации итогов заседания ОПЕК+

Нефть дешевеет после публикации итогов заседания ОПЕК+ - 04.08.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после публикации итогов заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после публикации итогов заседания восьми стран ОПЕК+, имеющих добровольные ограничения добычи, следует из... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T07:51+0300

2025-08-04T07:51+0300

2025-08-04T07:51+0300

нефть

энергетика

рынок

саудовская аравия

оаэ

ирак

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860275254.jpg?1754283117

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после публикации итогов заседания восьми стран ОПЕК+, имеющих добровольные ограничения добычи, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.24 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 69,41 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,3%, до 67,13 доллара. Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. "Первоначальной реакцией фьючерсов нефти на открытии торгов стало снижение стоимости", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований Pepperstone Group Криса Уэстона (Chris Weston). По словам эксперта, дальнейшие действия ОПЕК+ вызывают дискуссии. Кроме того, инвесторы сосредоточены на потенциальных санкциях США в отношении России и ее торговых партнеров, а также на изменениях экономической активности в Штатах.

саудовская аравия

оаэ

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек