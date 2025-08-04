https://1prime.ru/20250804/neft-860278516.html

СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти

СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти - 04.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти

Индия рискует столкнуться с многомиллиардными убытками в случае отказа от российской нефти в ответ на угрозы США. Об этом говорится в публикации издания The... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:45+0300

2025-08-04T08:45+0300

2025-08-04T08:45+0300

энергетика

россия

индия

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индия рискует столкнуться с многомиллиардными убытками в случае отказа от российской нефти в ответ на угрозы США. Об этом говорится в публикации издания The Economic Times со ссылкой на доклад аналитического центра Kpler."Финансовые последствия огромны. Если предположить потерю скидки в 5 долларов США за баррель при объёме 1,8 млн баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться на 9–11 млрд долларов США в год", - заметили в газете.Отмечается, что, если мировые фиксированные цены продолжат рост на фоне сокращения поставок российского топлива, расходы могут быть еще выше.В газете также обратили внимание, что доля потребляемой Индией российской нефти составляет 32-40 процентов, что помогает сократить расходы на импорт энергоносителей и контролировать цены на топливо. Тем не менее, индийская сторона будет вынуждена искать баланс между США и ЕС, которые стремятся ограничить импорт российских энергоресурсов.

https://1prime.ru/20250804/neft-860277784.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, нефть