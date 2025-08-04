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СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти - 04.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти
СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти - 04.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти
Индия рискует столкнуться с многомиллиардными убытками в случае отказа от российской нефти в ответ на угрозы США. Об этом говорится в публикации издания The... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:45+0300
2025-08-04T08:45+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индия рискует столкнуться с многомиллиардными убытками в случае отказа от российской нефти в ответ на угрозы США. Об этом говорится в публикации издания The Economic Times со ссылкой на доклад аналитического центра Kpler."Финансовые последствия огромны. Если предположить потерю скидки в 5 долларов США за баррель при объёме 1,8 млн баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться на 9–11 млрд долларов США в год", - заметили в газете.Отмечается, что, если мировые фиксированные цены продолжат рост на фоне сокращения поставок российского топлива, расходы могут быть еще выше.В газете также обратили внимание, что доля потребляемой Индией российской нефти составляет 32-40 процентов, что помогает сократить расходы на импорт энергоносителей и контролировать цены на топливо. Тем не менее, индийская сторона будет вынуждена искать баланс между США и ЕС, которые стремятся ограничить импорт российских энергоресурсов.
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россия, индия, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нефть
08:45 04.08.2025
 
СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти

Kpler: Индию ожидают многомиллиардные убытки при отказе от российской нефти

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индия рискует столкнуться с многомиллиардными убытками в случае отказа от российской нефти в ответ на угрозы США. Об этом говорится в публикации издания The Economic Times со ссылкой на доклад аналитического центра Kpler.
"Финансовые последствия огромны. Если предположить потерю скидки в 5 долларов США за баррель при объёме 1,8 млн баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться на 9–11 млрд долларов США в год", - заметили в газете.
Отмечается, что, если мировые фиксированные цены продолжат рост на фоне сокращения поставок российского топлива, расходы могут быть еще выше.
В газете также обратили внимание, что доля потребляемой Индией российской нефти составляет 32-40 процентов, что помогает сократить расходы на импорт энергоносителей и контролировать цены на топливо. Тем не менее, индийская сторона будет вынуждена искать баланс между США и ЕС, которые стремятся ограничить импорт российских энергоресурсов.
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