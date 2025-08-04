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Нефть дешевеет на фоне решения ОПЕК+ о добыче

Нефть дешевеет на фоне решения ОПЕК+ о добыче - 04.08.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на фоне решения ОПЕК+ о добыче

Мировые цены на нефть в понедельник днем теряют почти 2% после решения восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ о добыче, следует из данных торгов. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T14:39+0300

2025-08-04T14:39+0300

2025-08-04T14:39+0300

экономика

нефть

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оаэ

ирак

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем теряют почти 2% после решения восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ о добыче, следует из данных торгов. По состоянию на 14.33 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 1,59% - до 68,56 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,8%, до 66,12 доллара. Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Такое решение в целом соответствует ожиданиям рынка, приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Naga Фрэнка Уолбаума (Frank Walbaum). "Хотя дополнительные поставки могут оказать давление на цены, выжидательная позиция ОПЕК+ может ограничить риски снижения стоимости, поскольку организация по-прежнему готова изменить курс в случае необходимости, что усиливает неопределенность", - полагает аналитик. Эксперт отмечает также, что более слабая, чем ожидалось, американская статистика по рынку труда, опубликованная в минувшую пятницу, вызывает опасения по поводу экономики, что негативно для нефтяных цен. Как сообщил в минувшую пятницу минтруда США, безработица в Штатах в июле ожидаемо выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 110 тысяч. Затем американский президент Дональд Трамп заявил, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных по трудовой занятости в стране.

https://1prime.ru/20250804/opek-860281450.html

саудовская аравия

оаэ

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нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, дональд трамп, опек