https://1prime.ru/20250804/neft-860303101.html

СМИ: Индия не рискнет рвать отношения с США из-за российской нефти

СМИ: Индия не рискнет рвать отношения с США из-за российской нефти - 04.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Индия не рискнет рвать отношения с США из-за российской нефти

Индия оказалась в сложном положении из-за российской нефти, говорится в сообщении канала CNBC. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T16:04+0300

2025-08-04T16:04+0300

2025-08-04T16:04+0300

экономика

индия

россия

нефть

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индия оказалась в сложном положении из-за российской нефти, говорится в сообщении канала CNBC.Согласно каналу, Нью-Дели придется сделать сложный выбор между российскими энергоресурсами и отношениями с Вашингтоном. По словам главы консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макналли, "индийцы пребывают в замешательстве" после угроз американского президента Дональда Трампа.Опрошенные аналитики в свою очередь отметили, что, по данным одного из высокопоставленного индийского чиновника, на данный момент никаких изменений по поставкам российской нефти не предвидится.

https://1prime.ru/20250804/neft-860278516.html

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индия, россия, нефть