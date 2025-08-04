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СМИ: Индия не рискнет рвать отношения с США из-за российской нефти
СМИ: Индия не рискнет рвать отношения с США из-за российской нефти - 04.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Индия не рискнет рвать отношения с США из-за российской нефти
Индия оказалась в сложном положении из-за российской нефти, говорится в сообщении канала CNBC. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T16:04+0300
2025-08-04T16:04+0300
2025-08-04T16:04+0300
экономика
индия
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индия оказалась в сложном положении из-за российской нефти, говорится в сообщении канала CNBC.Согласно каналу, Нью-Дели придется сделать сложный выбор между российскими энергоресурсами и отношениями с Вашингтоном. По словам главы консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макналли, "индийцы пребывают в замешательстве" после угроз американского президента Дональда Трампа.Опрошенные аналитики в свою очередь отметили, что, по данным одного из высокопоставленного индийского чиновника, на данный момент никаких изменений по поставкам российской нефти не предвидится.
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индия, россия, нефть
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Нефть
СМИ: Индия не рискнет рвать отношения с США из-за российской нефти
CNBC: Индия не рискнет портить отношения с США из-за российской нефти
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ.
Индия оказалась в сложном положении из-за российской нефти, говорится в сообщении канала CNBC
.
Согласно каналу, Нью-Дели придется сделать сложный выбор между российскими энергоресурсами и отношениями с Вашингтоном. По словам главы консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макналли, "индийцы пребывают в замешательстве" после угроз американского президента Дональда Трампа.
Опрошенные аналитики в свою очередь отметили, что, по данным одного из высокопоставленного индийского чиновника, на данный момент никаких изменений по поставкам российской нефти не предвидится.
СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти