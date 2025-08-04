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Восьмерка ОПЕК+ сохранит предел добычи нефти, заявили аналитики

Восьмерка ОПЕК+ сохранит предел добычи нефти, заявили аналитики - 04.08.2025, ПРАЙМ

Восьмерка ОПЕК+ сохранит предел добычи нефти, заявили аналитики

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти не будут еще раз увеличивать разрешенный уровень после сентября, считают аналитики Goldman Sachs. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T09:42+0300

2025-08-04T09:42+0300

2025-08-04T09:43+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти не будут еще раз увеличивать разрешенный уровень после сентября, считают аналитики Goldman Sachs. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. "Пусть политика ОПЕК+ остается гибкой, мы предполагаем, что ОПЕК+ сохранит предел добычи без изменений после сентября, поскольку мы ожидаем ускорения темпов роста коммерческих запасов в странах ОЭСР, а также ослабления сезонного спроса", - цитирует агентство Рейтер записку аналитиков Goldman. Goldman Sachs также сохранил прогноз по ценам на Brent, по-прежнему ожидает, что в четвертом квартале стоимость одного барреля нефти этой марки составит 64 доллара, в 2026 году - 56 долларов. Однако аналитики банка отмечают, что прогноз может быть повышен на фоне последних событий. "Усиливающееся давление на поставки нефти из России и Ирана, на которые наложены санкции, создает риск повышения наших прогнозов по ценам", - приводит Рейтер слова экспертов. При этом Goldman Sachs указал на возможность ухудшения своего прогноза среднегодового роста спроса в 2025-2026 годах, который на данный момент находится на уровне 800 тысяч баррелей в сутки. Причиной потенциального пересмотра ожиданий банк указывает вводимые США импортные пошлины, угрозы введения вторичных пошлин, а также слабые данные об экономической активности в стране. Аналитики банка также видят ограниченные риски значительных сбоев поставок нефти из России, возможности повышения скидок для поддержания спроса, а также сохраняющееся стремление к покупкам со стороны ключевых покупателей, Китая и Индии.

https://1prime.ru/20250803/reuters-860265040.html

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нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек, goldman sachs, оэср