Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восьмерка ОПЕК+ сохранит предел добычи нефти, заявили аналитики - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250804/opek-860281450.html
Восьмерка ОПЕК+ сохранит предел добычи нефти, заявили аналитики
Восьмерка ОПЕК+ сохранит предел добычи нефти, заявили аналитики - 04.08.2025, ПРАЙМ
Восьмерка ОПЕК+ сохранит предел добычи нефти, заявили аналитики
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти не будут еще раз увеличивать разрешенный уровень после сентября, считают аналитики Goldman Sachs. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T09:42+0300
2025-08-04T09:43+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
goldman sachs
оэср
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти не будут еще раз увеличивать разрешенный уровень после сентября, считают аналитики Goldman Sachs. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. "Пусть политика ОПЕК+ остается гибкой, мы предполагаем, что ОПЕК+ сохранит предел добычи без изменений после сентября, поскольку мы ожидаем ускорения темпов роста коммерческих запасов в странах ОЭСР, а также ослабления сезонного спроса", - цитирует агентство Рейтер записку аналитиков Goldman. Goldman Sachs также сохранил прогноз по ценам на Brent, по-прежнему ожидает, что в четвертом квартале стоимость одного барреля нефти этой марки составит 64 доллара, в 2026 году - 56 долларов. Однако аналитики банка отмечают, что прогноз может быть повышен на фоне последних событий. "Усиливающееся давление на поставки нефти из России и Ирана, на которые наложены санкции, создает риск повышения наших прогнозов по ценам", - приводит Рейтер слова экспертов. При этом Goldman Sachs указал на возможность ухудшения своего прогноза среднегодового роста спроса в 2025-2026 годах, который на данный момент находится на уровне 800 тысяч баррелей в сутки. Причиной потенциального пересмотра ожиданий банк указывает вводимые США импортные пошлины, угрозы введения вторичных пошлин, а также слабые данные об экономической активности в стране. Аналитики банка также видят ограниченные риски значительных сбоев поставок нефти из России, возможности повышения скидок для поддержания спроса, а также сохраняющееся стремление к покупкам со стороны ключевых покупателей, Китая и Индии.
https://1prime.ru/20250803/reuters-860265040.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек, goldman sachs, оэср
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК, Goldman Sachs, ОЭСР
09:42 04.08.2025 (обновлено: 09:43 04.08.2025)
 
Восьмерка ОПЕК+ сохранит предел добычи нефти, заявили аналитики

Goldman Sachs: восемь стран ОПЕК+ не будут увеличивать предел добычи нефти после сентября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти не будут еще раз увеличивать разрешенный уровень после сентября, считают аналитики Goldman Sachs.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
"Пусть политика ОПЕК+ остается гибкой, мы предполагаем, что ОПЕК+ сохранит предел добычи без изменений после сентября, поскольку мы ожидаем ускорения темпов роста коммерческих запасов в странах ОЭСР, а также ослабления сезонного спроса", - цитирует агентство Рейтер записку аналитиков Goldman.
Goldman Sachs также сохранил прогноз по ценам на Brent, по-прежнему ожидает, что в четвертом квартале стоимость одного барреля нефти этой марки составит 64 доллара, в 2026 году - 56 долларов. Однако аналитики банка отмечают, что прогноз может быть повышен на фоне последних событий.
"Усиливающееся давление на поставки нефти из России и Ирана, на которые наложены санкции, создает риск повышения наших прогнозов по ценам", - приводит Рейтер слова экспертов.
При этом Goldman Sachs указал на возможность ухудшения своего прогноза среднегодового роста спроса в 2025-2026 годах, который на данный момент находится на уровне 800 тысяч баррелей в сутки. Причиной потенциального пересмотра ожиданий банк указывает вводимые США импортные пошлины, угрозы введения вторичных пошлин, а также слабые данные об экономической активности в стране.
Аналитики банка также видят ограниченные риски значительных сбоев поставок нефти из России, возможности повышения скидок для поддержания спроса, а также сохраняющееся стремление к покупкам со стороны ключевых покупателей, Китая и Индии.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
Восемь стран ОПЕК+ могут обсудить сокращение добычи нефти, пишет Reuters
Вчера, 15:35
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭИРАКОПЕКGoldman SachsОЭСР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала