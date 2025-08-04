https://1prime.ru/20250804/rosmorrechflot-860281920.html

Объем пассажирских перевозок по рекам в России вырос в первом полугодии

Объем пассажирских перевозок по рекам в России вырос в первом полугодии - 04.08.2025, ПРАЙМ

Объем пассажирских перевозок по рекам в России вырос в первом полугодии

Объем пассажирских перевозок на внутренних водных путях России в первом полугодии 2025 года вырос на 30,5% и составил свыше 4,4 миллиона человек, сообщает... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T09:49+0300

2025-08-04T09:49+0300

2025-08-04T09:49+0300

бизнес

россия

росморречфлот

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок на внутренних водных путях России в первом полугодии 2025 года вырос на 30,5% и составил свыше 4,4 миллиона человек, сообщает Росморречфлот. "За первое полугодие 2025 года на всех видах маршрутов на внутренних водных путях перевезено 4,44 миллиона человек — на 30,5% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Уточняется, что положительной динамике способствует обновление флота, интеграция водного транспорта в систему городских перевозок и популяризация речных маршрутов. "Порядка 79% от общего пассажиропотока на реке приходится на транспортные маршруты — по ним перевезено 3,5 миллиона человек, рост на 36,6%. Оставшаяся доля приходится на туристские (рост на 5,2%) и экскурсионно-прогулочные маршруты (+14,2%)", - отмечают в Росморречфлоте. Там добавили, что больше всего — в 3,5 раза — выросли внутригородские транспортные маршруты, по ним перевезено 1,42 миллиона человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росморречфлот