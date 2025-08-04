Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем пассажирских перевозок по рекам в России вырос в первом полугодии - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250804/rosmorrechflot-860281920.html
Объем пассажирских перевозок по рекам в России вырос в первом полугодии
Объем пассажирских перевозок по рекам в России вырос в первом полугодии - 04.08.2025, ПРАЙМ
Объем пассажирских перевозок по рекам в России вырос в первом полугодии
Объем пассажирских перевозок на внутренних водных путях России в первом полугодии 2025 года вырос на 30,5% и составил свыше 4,4 миллиона человек, сообщает... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T09:49+0300
2025-08-04T09:49+0300
бизнес
россия
росморречфлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860281752_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_b030051f0e12486a36f575b940ab627b.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок на внутренних водных путях России в первом полугодии 2025 года вырос на 30,5% и составил свыше 4,4 миллиона человек, сообщает Росморречфлот. "За первое полугодие 2025 года на всех видах маршрутов на внутренних водных путях перевезено 4,44 миллиона человек — на 30,5% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Уточняется, что положительной динамике способствует обновление флота, интеграция водного транспорта в систему городских перевозок и популяризация речных маршрутов. "Порядка 79% от общего пассажиропотока на реке приходится на транспортные маршруты — по ним перевезено 3,5 миллиона человек, рост на 36,6%. Оставшаяся доля приходится на туристские (рост на 5,2%) и экскурсионно-прогулочные маршруты (+14,2%)", - отмечают в Росморречфлоте. Там добавили, что больше всего — в 3,5 раза — выросли внутригородские транспортные маршруты, по ним перевезено 1,42 миллиона человек.
https://1prime.ru/20250801/rzhd-860205196.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860281752_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_993a27c0f96774041e19d58c872d76ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росморречфлот
Бизнес, РОССИЯ, Росморречфлот
09:49 04.08.2025
 
Объем пассажирских перевозок по рекам в России вырос в первом полугодии

Росморречфлот: объем пассажирских перевозок по рекам в России вырос на 30,5%

© РИА Новости . Федоренко ВладимирНабережная реки волга. теплоход
Набережная реки волга. теплоход - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Федоренко Владимир
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок на внутренних водных путях России в первом полугодии 2025 года вырос на 30,5% и составил свыше 4,4 миллиона человек, сообщает Росморречфлот.
"За первое полугодие 2025 года на всех видах маршрутов на внутренних водных путях перевезено 4,44 миллиона человек — на 30,5% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Уточняется, что положительной динамике способствует обновление флота, интеграция водного транспорта в систему городских перевозок и популяризация речных маршрутов.
"Порядка 79% от общего пассажиропотока на реке приходится на транспортные маршруты — по ним перевезено 3,5 миллиона человек, рост на 36,6%. Оставшаяся доля приходится на туристские (рост на 5,2%) и экскурсионно-прогулочные маршруты (+14,2%)", - отмечают в Росморречфлоте.
Там добавили, что больше всего — в 3,5 раза — выросли внутригородские транспортные маршруты, по ним перевезено 1,42 миллиона человек.
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
РЖД за семь месяцев увеличили перевозки пассажиров на своей сети
1 августа, 11:47
 
БизнесРОССИЯРосморречфлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала