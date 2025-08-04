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Впервые в России выдали сертификат на хлебцы

Впервые в России выдали сертификат на хлебцы - 04.08.2025, ПРАЙМ

Впервые в России выдали сертификат на хлебцы

Впервые в России был выдан сертификат соответствия стандартам функционального питания в категории "хлебцы", его получила продукция производители из Смоленской... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T07:45+0300

2025-08-04T07:45+0300

2025-08-04T07:45+0300

бизнес

экономика

россия

роскачество

росаккредитация

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Впервые в России был выдан сертификат соответствия стандартам функционального питания в категории "хлебцы", его получила продукция производители из Смоленской области, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Орган по сертификации "Роскачество - Функциональное питание" выдал первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания на хлебцы. Его получила продукция ООО "РоялКейк" из Смоленской области, которая продается под брендом Protein Rex", - говорится в сообщении. Отмечается, что сертификацию прошли протеино-злаковые хлебцы со вкусами "банановый трайфл", "кокосовый крамбл", "шоколадный брауни" и "ягодный мильфей". Во время изучения образцов в лаборатории было подтверждено их соответствие ГОСТ Р 55577-2013. Хлебцы содержат высокую долю пищевых волокон, что благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, добавили в организации. "Сертификация подтвердила соответствие хлебцев строгим стандартам функционального питания - это сбалансированный продукт с повышенным содержанием полезных веществ. Продукция демонстрирует, что современные снеки могут быть не только удобным перекусом, но и полезным элементом рациона", - поделилась руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова. "Это важный шаг в развитии рынка продуктов, сочетающих пользу и отличные вкусовые характеристики", - подчеркнула она. В Роскачестве уточнили, что функциональные продукты содержат в исходном составе высокую долю полезных веществ, к которым относятся белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом концентрация таких веществ должна быть не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии. "Производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества. Также такая продукция будет защищена от недобросовестной конкуренции - все сертификаты вносятся в базу Росаккредитации", - заключили в организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роскачество, росаккредитация