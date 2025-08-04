https://1prime.ru/20250804/rossija-860275156.html
Впервые в России выдали сертификат на хлебцы
Впервые в России выдали сертификат на хлебцы - 04.08.2025, ПРАЙМ
Впервые в России выдали сертификат на хлебцы
Впервые в России был выдан сертификат соответствия стандартам функционального питания в категории "хлебцы", его получила продукция производители из Смоленской... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T07:45+0300
2025-08-04T07:45+0300
2025-08-04T07:45+0300
бизнес
экономика
россия
роскачество
росаккредитация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860275156.jpg?1754282754
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Впервые в России был выдан сертификат соответствия стандартам функционального питания в категории "хлебцы", его получила продукция производители из Смоленской области, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Орган по сертификации "Роскачество - Функциональное питание" выдал первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания на хлебцы. Его получила продукция ООО "РоялКейк" из Смоленской области, которая продается под брендом Protein Rex", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сертификацию прошли протеино-злаковые хлебцы со вкусами "банановый трайфл", "кокосовый крамбл", "шоколадный брауни" и "ягодный мильфей". Во время изучения образцов в лаборатории было подтверждено их соответствие ГОСТ Р 55577-2013. Хлебцы содержат высокую долю пищевых волокон, что благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, добавили в организации.
"Сертификация подтвердила соответствие хлебцев строгим стандартам функционального питания - это сбалансированный продукт с повышенным содержанием полезных веществ. Продукция демонстрирует, что современные снеки могут быть не только удобным перекусом, но и полезным элементом рациона", - поделилась руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.
"Это важный шаг в развитии рынка продуктов, сочетающих пользу и отличные вкусовые характеристики", - подчеркнула она.
В Роскачестве уточнили, что функциональные продукты содержат в исходном составе высокую долю полезных веществ, к которым относятся белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом концентрация таких веществ должна быть не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии.
"Производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества. Также такая продукция будет защищена от недобросовестной конкуренции - все сертификаты вносятся в базу Росаккредитации", - заключили в организации.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роскачество, росаккредитация
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Роскачество, Росаккредитация
Впервые в России выдали сертификат на хлебцы
Роскачество выдало сертификат соответствия стандартам функционального питания
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Впервые в России был выдан сертификат соответствия стандартам функционального питания в категории "хлебцы", его получила продукция производители из Смоленской области, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Орган по сертификации "Роскачество - Функциональное питание" выдал первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания на хлебцы. Его получила продукция ООО "РоялКейк" из Смоленской области, которая продается под брендом Protein Rex", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сертификацию прошли протеино-злаковые хлебцы со вкусами "банановый трайфл", "кокосовый крамбл", "шоколадный брауни" и "ягодный мильфей". Во время изучения образцов в лаборатории было подтверждено их соответствие ГОСТ Р 55577-2013. Хлебцы содержат высокую долю пищевых волокон, что благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, добавили в организации.
"Сертификация подтвердила соответствие хлебцев строгим стандартам функционального питания - это сбалансированный продукт с повышенным содержанием полезных веществ. Продукция демонстрирует, что современные снеки могут быть не только удобным перекусом, но и полезным элементом рациона", - поделилась руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.
"Это важный шаг в развитии рынка продуктов, сочетающих пользу и отличные вкусовые характеристики", - подчеркнула она.
В Роскачестве уточнили, что функциональные продукты содержат в исходном составе высокую долю полезных веществ, к которым относятся белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом концентрация таких веществ должна быть не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии.
"Производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества. Также такая продукция будет защищена от недобросовестной конкуренции - все сертификаты вносятся в базу Росаккредитации", - заключили в организации.