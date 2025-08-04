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Вторичное жилье в крупных городах России подорожало в среднем на 0,6% - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Вторичное жилье в крупных городах России подорожало в среднем на 0,6%
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало в среднем на 0,6% - 04.08.2025, ПРАЙМ
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало в среднем на 0,6%
Рынок вторичной недвижимости в крупных городах России переживает затишье, на этом фоне жилье там подорожало в течение июля в среднем на 0,6% - до 121,3 тысячи... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T09:30+0300
2025-08-04T09:30+0300
экономика
недвижимость
бизнес
астрахань
красноярск
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рынок вторичной недвижимости в крупных городах России переживает затишье, на этом фоне жилье там подорожало в течение июля в среднем на 0,6% - до 121,3 тысячи рублей за квадратный метр, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". По данным компании, в июле средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке выросла в 51 из 70 попавших в выборку городов. Самый значительный рост наблюдался в Астрахани (+3%), а также в Красноярске, Брянске, Калининграде и Уфе, где показатель в среднем увеличился на 2%. Самое сильное снижение отмечено в Ленинградской области (-2,2%), далее идут Грозный, Сочи, Тверь и Хабаровск с небольшой отрицательной динамикой (в пределах 1%). В Москве вторичное жилье подорожало на 1,3%, до 361,5 тысячи рублей за квадратный метр, в Подмосковье - на 1,2%, до 157,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - на 0,6%, до 213,9 тысячи рублей. В "Мире квартир" полагают, что на рынке царит затишье, основная масса покупателей предпочитает повременить до падения ипотечных ставок. "Ипотека, несмотря на снижение ставок в последние дни, все еще остается недоступной для широких кругов потребителей. Чтобы восстановить спрос на рынке недвижимости, ставки по жилищному кредитованию должны упасть по крайней мере до 10%. Тогда семья со средним доходом сможет ее себе позволить. Правда, тогда возобновится и быстрый рост цен", - прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко. При этом средняя стоимость лота на рынке вторичного жилья в крупных городах России выросла в июле на 0,7% – почти до 6,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики портала.
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недвижимость, бизнес, астрахань, красноярск, брянск
Экономика, Недвижимость, Бизнес, АСТРАХАНЬ, Красноярск, БРЯНСК
09:30 04.08.2025
 
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало в среднем на 0,6%

"Мир квартир": вторичное жилье в крупных городах России в июле подорожало на 0,6%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖилые дома в одном из районов Москвы
Жилые дома в одном из районов Москвы - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рынок вторичной недвижимости в крупных городах России переживает затишье, на этом фоне жилье там подорожало в течение июля в среднем на 0,6% - до 121,3 тысячи рублей за квадратный метр, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир".
По данным компании, в июле средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке выросла в 51 из 70 попавших в выборку городов. Самый значительный рост наблюдался в Астрахани (+3%), а также в Красноярске, Брянске, Калининграде и Уфе, где показатель в среднем увеличился на 2%. Самое сильное снижение отмечено в Ленинградской области (-2,2%), далее идут Грозный, Сочи, Тверь и Хабаровск с небольшой отрицательной динамикой (в пределах 1%).
В Москве вторичное жилье подорожало на 1,3%, до 361,5 тысячи рублей за квадратный метр, в Подмосковье - на 1,2%, до 157,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - на 0,6%, до 213,9 тысячи рублей.
В "Мире квартир" полагают, что на рынке царит затишье, основная масса покупателей предпочитает повременить до падения ипотечных ставок. "Ипотека, несмотря на снижение ставок в последние дни, все еще остается недоступной для широких кругов потребителей. Чтобы восстановить спрос на рынке недвижимости, ставки по жилищному кредитованию должны упасть по крайней мере до 10%. Тогда семья со средним доходом сможет ее себе позволить. Правда, тогда возобновится и быстрый рост цен", - прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.
При этом средняя стоимость лота на рынке вторичного жилья в крупных городах России выросла в июле на 0,7% – почти до 6,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики портала.
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ЭкономикаНедвижимостьБизнесАСТРАХАНЬКрасноярскБРЯНСК
 
 
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