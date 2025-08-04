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Российский рынок акций растет днем в понедельник

Российский рынок акций растет днем в понедельник - 04.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет днем в понедельник

Российский рынок акций демонстрирует рост днем в понедельник, пока инвесторы находятся в ожидании планируемого визита спецпосланника президента США Стива... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T14:55+0300

2025-08-04T14:55+0300

2025-08-04T14:55+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост днем в понедельник, пока инвесторы находятся в ожидании планируемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.48 мск рос на 0,96%, до 2 754,07 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,66%, до 68,51 доллара за баррель. Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник сообщил, что Кремль не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина и Уиткоффа на этой неделе. "Сегодня небольшой рост, в целом без новостей. Пока остаются планы по визиту Уиткоффа в Москву, который должен был состояться в прошлые выходные, ближе к концу недели. Учитывая, что 8 августа – срок предполагаемого "10-дневного окна Трампа" по мирному соглашению, геополитические новости будут определять динамику российского рынка, волатильность может быть высокой", - рассказал Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". В РФ на этой неделе выйдет резюме последнего заседания Банка России, впрочем, все внимание российского рынка сейчас будет приковано к новостям вокруг санкций США, добавил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" "Инвесторы надеются, что встреча спецпосланника США с Владимиром Путиным смягчит потенциальное санкционное давление, но нам кажется, что это маловероятно. В любом случае новые санкции США не сильно повлияют на российскую экономику", - заключил Никита Степанов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Ценные бумаги "Лукойла" и "Роснефти" могут дорожать на фоне сообщения Блумберга о продолжении поставок углеводородного сырья из РФ в Индию, несмотря на давление со стороны США", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Заметно дорожают акции "Газпрома" (+2,15%), "Лукойла" (+1,84%), "Роснефти" (+1,81%), "Полюса" (+1,72%), ОГК-2 (+1,71%). "Акции "Лензолота" (+9,74%) продолжают восстанавливаться перед ВОСА по ликвидации компании, назначенным на 13 августа, параллельно с ростом мировых цен на драгоценный металл", - отмечает Чернов. Дешевеют акции "Позитива" (-1,42%), "Камаза" (-1,26%), расписки Ozon (-1,14%), бумаги ДВМП (-0,55%), "Эн+ груп" (-0,54%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2700–2800 пунктов. Степанов из ФГ "Финам" позитивно оценивает перспективы российского фондового рынка с текущих значений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, сша, рф, москва, финам, лукойл, роснефть