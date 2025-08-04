https://1prime.ru/20250804/svr-860301018.html

СВР назвала цель британской провокации с танкерами

СВР назвала цель британской провокации с танкерами - 04.08.2025, ПРАЙМ

СВР назвала цель британской провокации с танкерами

Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T15:01+0300

2025-08-04T15:01+0300

2025-08-04T15:01+0300

экономика

нефть

великобритания

вашингтон

сша

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа, и вынудить Вашингтон принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Великобритания планирует задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот", заявили в СВР России. По данным СВР, британцы прорабатывают два "потенциальных casus belli". Первый – подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования. "Момент для атаки в Великобритании намерены подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию Дональда Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии", - подчеркивает СВР.

https://1prime.ru/20250804/diversiya-860300043.html

великобритания

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, великобритания, вашингтон, сша, дональд трамп, нато