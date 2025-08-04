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СВР назвала цель британской провокации с танкерами - 04.08.2025, ПРАЙМ
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СВР назвала цель британской провокации с танкерами
СВР назвала цель британской провокации с танкерами - 04.08.2025, ПРАЙМ
СВР назвала цель британской провокации с танкерами
Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T15:01+0300
2025-08-04T15:01+0300
экономика
нефть
великобритания
вашингтон
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа, и вынудить Вашингтон принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Великобритания планирует задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот", заявили в СВР России. По данным СВР, британцы прорабатывают два "потенциальных casus belli". Первый – подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования. "Момент для атаки в Великобритании намерены подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию Дональда Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии", - подчеркивает СВР.
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нефть, великобритания, вашингтон, сша, дональд трамп, нато
Экономика, Нефть, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, НАТО
15:01 04.08.2025
 
СВР назвала цель британской провокации с танкерами

СВР: Лондон хочет вынудить США ввести санкции против покупателей энергоресурсов РФ

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Великобритания хочет выбрать момент для антироссийской провокации с танкерами так, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа, и вынудить Вашингтон принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Великобритания планирует задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот", заявили в СВР России. По данным СВР, британцы прорабатывают два "потенциальных casus belli". Первый – подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования.
"Момент для атаки в Великобритании намерены подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию Дональда Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии", - подчеркивает СВР.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
СВР: Лондон планирует организовать антироссийскую диверсию с танкерами
14:50
 
ЭкономикаНефтьВЕЛИКОБРИТАНИЯВАШИНГТОНСШАДональд ТрампНАТО
 
 
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