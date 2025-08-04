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Трамп пообещал существенно повысить пошлины для Индии - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/tramp-860308756.html
Трамп пообещал существенно повысить пошлины для Индии
Трамп пообещал существенно повысить пошлины для Индии - 04.08.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал существенно повысить пошлины для Индии
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины в отношении Индии в ответ на её действия по перепродаже российской... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T18:04+0300
2025-08-04T18:10+0300
экономика
нефть
мировая экономика
индия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины в отношении Индии в ответ на её действия по перепродаже российской нефти. "Индия закупает огромные объёмы российской нефти, а затем продаёт её на открытом рынке с большой прибылью... По этой причине я существенно подниму пошлины, которые Индия платит США", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
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нефть, мировая экономика, индия, сша, дональд трамп
Экономика, Нефть, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп
18:04 04.08.2025 (обновлено: 18:10 04.08.2025)
 
Трамп пообещал существенно повысить пошлины для Индии

Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" пошлины в отношении Индии

© Фото : Official White HouseВстреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди
Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© Фото : Official White House
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ВАШИНГТОН, 4 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины в отношении Индии в ответ на её действия по перепродаже российской нефти.
"Индия закупает огромные объёмы российской нефти, а затем продаёт её на открытом рынке с большой прибылью... По этой причине я существенно подниму пошлины, которые Индия платит США", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
Добыча нефти
СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти
08:45
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаИНДИЯСШАДональд Трамп
 
 
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