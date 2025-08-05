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Аренда квартир в городах-миллионниках подорожала в июле
Аренда квартир в городах-миллионниках подорожала в июле - 05.08.2025, ПРАЙМ
Аренда квартир в городах-миллионниках подорожала в июле
Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в российских городах-миллионниках выросла за июль на 2,4% - до 35 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T09:01+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в российских городах-миллионниках выросла за июль на 2,4% - до 35 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Яндекс Аренды", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. "Перед началом самого активного для рынка сезона, который приходится на август и сентябрь, мы отмечаем увеличение интереса к долгосрочной аренде. Рост активности арендаторов (просмотр объявлений - ред.) в июле в сравнении с июнем составил 8,4%. Квартиры более бюджетного сегмента сдавались быстрее, что привело к росту медианной ставки в большинстве городов", - прокомментировал руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков. По данным сервиса, самый сильный рост был в Санкт-Петербурге (+8,5%, до 51 тысячи рублей), Самаре (+6,7%, до 30 тысяч рублей) и Перми (+4,7%, до 31 тысячи рублей). Еще в восьми мегаполисах аренда подорожала в диапазоне от 0,9% до 4,6%. В том числе в Москве на 4,1% - до 89 тысяч рублей. Снижение стоимости съемного жилья наблюдалось только в Казани (-4,7%, до 44 тысяч рублей), в остальных мегаполисах цены либо не изменились либо увеличились незначительно, подсчитал сервис. Также, по его данным, подорожание аренды в мегаполисах сопровождалось сокращением предложения на этом рынке почти на 3%.
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Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САМАРА, ПЕРМЬ
Аренда квартир в городах-миллионниках подорожала в июле
"Яндекс Аренда": аренда жилья в городах-миллионниках за июль выросла на 2,4%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в российских городах-миллионниках выросла за июль на 2,4% - до 35 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Яндекс Аренды", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
"Перед началом самого активного для рынка сезона, который приходится на август и сентябрь, мы отмечаем увеличение интереса к долгосрочной аренде. Рост активности арендаторов (просмотр объявлений - ред.) в июле в сравнении с июнем составил 8,4%. Квартиры более бюджетного сегмента сдавались быстрее, что привело к росту медианной ставки в большинстве городов", - прокомментировал руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков.
По данным сервиса, самый сильный рост был в Санкт-Петербурге (+8,5%, до 51 тысячи рублей), Самаре (+6,7%, до 30 тысяч рублей) и Перми (+4,7%, до 31 тысячи рублей). Еще в восьми мегаполисах аренда подорожала в диапазоне от 0,9% до 4,6%. В том числе в Москве на 4,1% - до 89 тысяч рублей.
Снижение стоимости съемного жилья наблюдалось только в Казани (-4,7%, до 44 тысяч рублей), в остальных мегаполисах цены либо не изменились либо увеличились незначительно, подсчитал сервис.
Также, по его данным, подорожание аренды в мегаполисах сопровождалось сокращением предложения на этом рынке почти на 3%.
В России в июне подорожала аренда однокомнатных квартир