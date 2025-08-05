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Мальдивы могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Мальдивы могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России
Мальдивы могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России - 05.08.2025, ПРАЙМ
Мальдивы могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России
Мальдивы в этом году могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России, в первом полугодии число визитов российских туристов уже выросло на... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T11:36+0300
2025-08-05T11:36+0300
туризм
бизнес
россия
китай
атор
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мальдивы в этом году могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России, в первом полугодии число визитов российских туристов уже выросло на 20,7%, до 126,8 тысячи, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР), Там со ссылкой на данные министерства туризма Мальдив сообщили, что Россия вошла в топ-5 по турпотоку на Мальдивские острова в первом полугодии 2025 года, заняв второе место после Китая. "Российский турпоток в первом полугодии вырос на 20,7%", - указали в АТОР, добавив, что россияне совершили на острова 126,8 тысячи визитов. "Россия в списке ключевых поставщиков туристов на Мальдивы продолжает занимать вторую строчку после граждан Китая. При этом прирост объемов турпотока у России – самый высокий не только среди всех стран топ-5, но и вообще среди всех стран, которые отправили в январе-июне на Мальдивы свыше 10 тысяч туристов", - подчеркнули в АТОР. Отмечается, что наилучшая динамика визитов российских граждан пришлась именно на весну и начало лета. Если в январе-марте помесячный прирост в годовом выражении колебался в пределах 4,6-11,6%, то в апреле прирост объемов российского турпотока был уже +21% год к году, в мае +51,3% и в июне +46,1%. "Таким образом, сезонность в смысле разницы в объемах российского турпотока в этом году на Мальдивах если не исчезла, то в значительной мере сгладилась", - заметили эксперты. В ассоциации также сообщили, что официальная статистика Мальдивских островов согласуется с данными туроператоров: в разных компаниях этим летом фиксируют увеличение продаж туров на Мальдивы на 15–30%, в отдельных случаях – до 100%. Основные драйверы роста – расширение объема и географии авиаперевозок, более доступные цены на отели летом и в целом растущая популярность летнего отдыха на островах. "В 2024 году Мальдивы поставили исторический годовой рекорд по российскому турпотоку – 225 205 визитов граждан РФ. С учетом нынешней динамики в плюс 20,7% за первое полугодие и нетипично высоких летних продаж, в 2025 году Мальдивы наверняка превзойдут показатели прошлого года, поставив новый рекорд", - заключили в АТОР.
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туризм, бизнес, россия, китай, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, АТОР
11:36 05.08.2025
 
Мальдивы могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России

АТОР: турпоток из России на Мальдивы в первом полугодии вырос на 20,7%

© РИА Новости . Мария СеливановаМальдивы
Мальдивы - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Мария Селиванова
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мальдивы в этом году могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России, в первом полугодии число визитов российских туристов уже выросло на 20,7%, до 126,8 тысячи, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР),
Там со ссылкой на данные министерства туризма Мальдив сообщили, что Россия вошла в топ-5 по турпотоку на Мальдивские острова в первом полугодии 2025 года, заняв второе место после Китая. "Российский турпоток в первом полугодии вырос на 20,7%", - указали в АТОР, добавив, что россияне совершили на острова 126,8 тысячи визитов.
"Россия в списке ключевых поставщиков туристов на Мальдивы продолжает занимать вторую строчку после граждан Китая. При этом прирост объемов турпотока у России – самый высокий не только среди всех стран топ-5, но и вообще среди всех стран, которые отправили в январе-июне на Мальдивы свыше 10 тысяч туристов", - подчеркнули в АТОР.
Отмечается, что наилучшая динамика визитов российских граждан пришлась именно на весну и начало лета. Если в январе-марте помесячный прирост в годовом выражении колебался в пределах 4,6-11,6%, то в апреле прирост объемов российского турпотока был уже +21% год к году, в мае +51,3% и в июне +46,1%. "Таким образом, сезонность в смысле разницы в объемах российского турпотока в этом году на Мальдивах если не исчезла, то в значительной мере сгладилась", - заметили эксперты.
В ассоциации также сообщили, что официальная статистика Мальдивских островов согласуется с данными туроператоров: в разных компаниях этим летом фиксируют увеличение продаж туров на Мальдивы на 15–30%, в отдельных случаях – до 100%. Основные драйверы роста – расширение объема и географии авиаперевозок, более доступные цены на отели летом и в целом растущая популярность летнего отдыха на островах.
"В 2024 году Мальдивы поставили исторический годовой рекорд по российскому турпотоку – 225 205 визитов граждан РФ. С учетом нынешней динамики в плюс 20,7% за первое полугодие и нетипично высоких летних продаж, в 2025 году Мальдивы наверняка превзойдут показатели прошлого года, поставив новый рекорд", - заключили в АТОР.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
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