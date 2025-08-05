https://1prime.ru/20250805/ator-860333400.html

Мальдивы могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России

Мальдивы могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России - 05.08.2025, ПРАЙМ

Мальдивы могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России

Мальдивы в этом году могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России, в первом полугодии число визитов российских туристов уже выросло на... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T11:36+0300

2025-08-05T11:36+0300

2025-08-05T11:36+0300

туризм

бизнес

россия

китай

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860158480_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_13368b88eaa60a6e2f11e2c434d8d67c.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мальдивы в этом году могут показать очередной исторический рекорд турпотока из России, в первом полугодии число визитов российских туристов уже выросло на 20,7%, до 126,8 тысячи, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР), Там со ссылкой на данные министерства туризма Мальдив сообщили, что Россия вошла в топ-5 по турпотоку на Мальдивские острова в первом полугодии 2025 года, заняв второе место после Китая. "Российский турпоток в первом полугодии вырос на 20,7%", - указали в АТОР, добавив, что россияне совершили на острова 126,8 тысячи визитов. "Россия в списке ключевых поставщиков туристов на Мальдивы продолжает занимать вторую строчку после граждан Китая. При этом прирост объемов турпотока у России – самый высокий не только среди всех стран топ-5, но и вообще среди всех стран, которые отправили в январе-июне на Мальдивы свыше 10 тысяч туристов", - подчеркнули в АТОР. Отмечается, что наилучшая динамика визитов российских граждан пришлась именно на весну и начало лета. Если в январе-марте помесячный прирост в годовом выражении колебался в пределах 4,6-11,6%, то в апреле прирост объемов российского турпотока был уже +21% год к году, в мае +51,3% и в июне +46,1%. "Таким образом, сезонность в смысле разницы в объемах российского турпотока в этом году на Мальдивах если не исчезла, то в значительной мере сгладилась", - заметили эксперты. В ассоциации также сообщили, что официальная статистика Мальдивских островов согласуется с данными туроператоров: в разных компаниях этим летом фиксируют увеличение продаж туров на Мальдивы на 15–30%, в отдельных случаях – до 100%. Основные драйверы роста – расширение объема и географии авиаперевозок, более доступные цены на отели летом и в целом растущая популярность летнего отдыха на островах. "В 2024 году Мальдивы поставили исторический годовой рекорд по российскому турпотоку – 225 205 визитов граждан РФ. С учетом нынешней динамики в плюс 20,7% за первое полугодие и нетипично высоких летних продаж, в 2025 году Мальдивы наверняка превзойдут показатели прошлого года, поставив новый рекорд", - заключили в АТОР.

https://1prime.ru/20250716/mer-859545827.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, китай, атор