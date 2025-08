https://1prime.ru/20250805/avto-860345654.html

Эксперты рассказали о культовых "Жуках" Volkswagen, доступных в России

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. 5 августа 1955 года, с конвейера в Вольфсбурге сошел миллионный Volkswagen Käfer – автомобиль, который стал символом массовой автопромышленности середины XX века и культовым объектом автостиля, неподвластного моде. Это случилось менее, чем через 10 лет после начала серийного производства модели, а за почти 60 лет концерн выпустил более 21 миллиона экземпляров, что позволило "Жуку" стать самым массовым автомобилем с неизменной базовой конструкцией в истории. В 1997 году Volkswagen представил New Beetle – современную интерпретацию Käfer. Сегодня эксперты Авито Авто подготовили подборку трёх интересных экземпляров, доступных на платформе.Volkswagen KäferVolkswagen Käfer с самого начала задумывался как массовый автомобиль. Его простота, надежность и экономичность быстро завоевали любовь водителей по всему миру. В 1946 году серийное производство стартовало благодаря британскому майору Ивану Херсту, который оценил потенциал "Жука" как недорогого авто для повседневной эксплуатации. Уже к 1948 году было выпущено 20 тысяч машин, а к 1950-м годам начался стремительный рост популярности этой модели.К 1960-м "Жук" уже экспортировался более чем в 80 стран. Уникальность модели заключалась в постоянной эволюции при сохранении основной идеи. Менялись элементы кузова, улучшалась подвеска, появлялись более мощные двигатели и новые опции, но базовая конструкция оставалась неизменной: оппозитный двигатель в задней части кузова, воздушное охлаждение и минималистичный, но запоминающийся дизайн.Автомобиль стал настоящим культурным феноменом. Прозвище "Жук", данное ему американской прессой, компания Volkswagen официально приняла лишь в середине 1960-х, но именно оно закрепилось в массовом сознании. А в кинематографе "Жук" обрел вторую жизнь, как герой шести фильмов и сериала о говорящем автомобиле Херби. Персонаж, наделенный характером и чувством юмора, покорил сердца зрителей."Жук" вошел в историю как один из десяти автомобилей, изменивших мир, и рекордсмен по срокам производства – оно длилось почти 60 лет. Последний классический Käfer сошел с конвейера в Мексике в 2003 году. Сегодня экземпляры Volkswagen Käfer, ставшие частью живой истории автопромышленности, можно найти на Авито Авто.Volkswagen Käfer 1.2 MTПервым в подборке идет раритетный желтый Käfer 1981 года из Брянской области, который продается за 2 млн рублей. Машину приводит в движение классический оппозитный 1,2-литровый двигатель с воздушным охлаждением мощностью 34 л.с., а пробег составляет около 100 тыс. км. Другая особенность экземпляра: часть деталей экстерьера – такие, как капот, крылья, фары, а также фонари и бамперы – взята от более ранней модели 1967 года, что придает ему особый винтажный шарм. Владелец отмечает, что автомобиль находится в отличном техническом состоянии и готов к эксплуатации.Volkswagen New BeetleПредставленный в конце прошлого тысячелетия New Beetle, несмотря на узнаваемый силуэт, вдохновленный оригинальным Käfer, автомобиль был совсем иным: расположенный спереди двигатель с жидкостным охлаждением, передний привод и багажник сзади.New Beetle был построен на одной платформе с Golf IV, а в моторной гамме появились несколько бензиновых и дизельный двигателей. В 2006 году автомобиль пережил рестайлинг: появились выраженные радиальные ребра на крыльях, обновились оптика и бамперы, интерьер стал современнее, а оснащение – богаче, отвечая ожиданиям середины 2000-х.В 2011 году на автосалонах в Шанхае и Нью-Йорке дебютировало третье поколение Beetle, построенное на обновленной платформе. Автомобиль стал шире, длиннее, а его дизайн создатели постарались сделать более агрессивным. Также из названия исчезла формулировка "New" – модель стала просто Volkswagen Beetle, словно стараясь быть ближе к оригиналу.Последний Beetle сошёл с конвейера 10 июля 2019 года на заводе в Мексике – той же стране, где завершилось производство оригинального Käfer. Это сопровождалось специальной серией, а финальный экземпляр отправился в музей – как дань уважения одной из самых узнаваемых моделей в истории.New Beetle также стал частью кинокультуры: в фильме "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" кабриолет на базе этой модели превратился в автомобиль для путешествий во времени.Сегодня на Авито Авто представлены Beetle разных поколений.Volkswagen Beetle 1.8 ATСовременный вариант легенды – Volkswagen Beetle 2016 года, предлагаемый в Тамбовской области за 1,79 млн рублей. Этот автомобиль – одна из последних версий модели, выпущенная на обновленной модульной платформе. Под капотом – 1,8-литровый турбированный двигатель мощностью 170 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач. Машина представлена в кузове кабриолет – редкая и эмоциональная версия, где каждый выезд в солнечный день превращается в небольшое шоу. Владелец отмечает, что автомобиль на ходу, технически исправен, с прозрачной историей обслуживания.Это "живой" автомобиль, который продолжает ездить, радуя владельца простотой, стилем и атмосферой беззаботной езды.Volkswagen Beetle 1.2 AMTЗавершает подборку необычный белый Beetle 2013 года. Этот трехдверный хэтчбек поколения А5, предлагаемый в Белгороде за 1,75 млн рублей, представляет собой тщательно проработанный проект с мощным "сердцем" и полным приводом. Под его капотом – не штатный 1,2-литровый турбомотор, а 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель VR6 мощностью 300 л.с.Двигатель BWS, известный по моделям Volkswagen премиум-класса, работает в паре с "мокрой" шестиступенчатой коробкой DSG DQ250 и системой полного привода Haldex. Машина также оснащена усиленными тормозами и модернизированной подвеской, а все работы задокументированы. Расход топлива, несмотря на мощность, остается в разумных пределах – от 8,5 до 13 литров. Все сделано на профессиональном уровне: визуально автомобиль неотличим от серийного.Последнее поколение Beetle стало финальной главой в истории модели, а этот модернизированный экземпляр – возможность прикоснуться к ней, одновременно получив в распоряжение динамику мощного двигателя.Богатая история Volkswagen Käfer и Beetle напоминает, что настоящая легенда может родиться не только в гонке за высокими технологиями, но и в умении соединить практичность, доступность и стиль.

