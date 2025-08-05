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Эксперты рассказали, от чего зависит отказ ОПЕК+ от сокращений
Эксперты рассказали, от чего зависит отказ ОПЕК+ от сокращений - 05.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, от чего зависит отказ ОПЕК+ от сокращений
Отказ восьми стран ОПЕК+ от действующих сокращений нефтедобычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки будет зависеть от уровня цен на нефть и торговых войн США,... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T04:38+0300
2025-08-05T04:38+0300
2025-08-05T04:38+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Отказ восьми стран ОПЕК+ от действующих сокращений нефтедобычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки будет зависеть от уровня цен на нефть и торговых войн США, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Но также у нее остаются добровольные сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. По данным источников иностранных СМИ, восьмерка ОПЕК+ планирует на встрече 7 сентября обсудить судьбу этих ограничений.
По мнению старшего аналитика "БКС Инвестиций" Кирилла Бахтина, ОПЕК+ в октябре и, возможно, в четвертом квартале возьмет паузу в наращивании официальных квот, так как спрос осенью и зимой ниже. "Вероятность повышения официальных квот еще на 1,65 миллиона баррелей в сутки будет зависеть от нефтяных цен и рисков вокруг экспорта из РФ: чем выше цены от 70 долларов за баррель, тем больше вероятность наращивания нефтедобычи", - сказал он.
Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко, в свою очередь, добавил, что текущий диапазон в районе 65-75 долларов за баррель марки Brent вполне устраивает ОПЕК+, что позволяет наращивать добычу. Но сейчас цены на нефть поддерживает повышенный спрос из-за сезона отпусков, и этот фактор может ослабнуть с началом осени.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин же подчеркнул, что введение новых торговых пошлин американской администрацией может вызвать опасения вокруг возникновения дефицита нефти на региональных рынках, а это может подтолкнуть ОПЕК+ к росту производства.
"Если эти пошлины будут установлены, то высока вероятность того, что страны ОПЕК+ будут повышать квоты на добычу нефти и в оставшиеся месяцы 2025 года... Не факт, что каждый месяц. Но в какой-то из этих месяцев, возможно, будет осуществлено увеличение квот под влиянием решения США установить запретительные пошлины на импорт товаров из Китая и Индии, стран, которые импортируют российскую нефть", - отметил независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Однако эксперт "Финама" Дудченко призвал обратить внимание на реальный объем баррелей, выпускаемых на рынок. Из-за компенсации ранее допущенного перепроизводства он должен быть ниже заявленного.
По расчетам РИА Новости, в сентябре восьмерка ОПЕК+ с учетом текущего плана компенсаций сможет увеличить предельный уровень добычи нефти в сентябре на 528 тысяч баррелей в сутки. А к 18 августа страны, продолжающие добывать больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить секретариату ОПЕК обновленные графики.
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нефть, сша, саудовская аравия, оаэ, опек, финам, фг "финам"
Нефть, Энергетика, Экономика, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ОПЕК, Финам, ФГ "ФИНАМ"
Эксперты рассказали, от чего зависит отказ ОПЕК+ от сокращений
Аналитики Бахтин: отказ ОПЕК+ от сокращений нефтедобычи зависит от цен на нефть
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Отказ восьми стран ОПЕК+ от действующих сокращений нефтедобычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки будет зависеть от уровня цен на нефть и торговых войн США, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Но также у нее остаются добровольные сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. По данным источников иностранных СМИ, восьмерка ОПЕК+ планирует на встрече 7 сентября обсудить судьбу этих ограничений.
По мнению старшего аналитика "БКС Инвестиций" Кирилла Бахтина, ОПЕК+ в октябре и, возможно, в четвертом квартале возьмет паузу в наращивании официальных квот, так как спрос осенью и зимой ниже. "Вероятность повышения официальных квот еще на 1,65 миллиона баррелей в сутки будет зависеть от нефтяных цен и рисков вокруг экспорта из РФ: чем выше цены от 70 долларов за баррель, тем больше вероятность наращивания нефтедобычи", - сказал он.
Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко, в свою очередь, добавил, что текущий диапазон в районе 65-75 долларов за баррель марки Brent вполне устраивает ОПЕК+, что позволяет наращивать добычу. Но сейчас цены на нефть поддерживает повышенный спрос из-за сезона отпусков, и этот фактор может ослабнуть с началом осени.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин же подчеркнул, что введение новых торговых пошлин американской администрацией может вызвать опасения вокруг возникновения дефицита нефти на региональных рынках, а это может подтолкнуть ОПЕК+ к росту производства.
"Если эти пошлины будут установлены, то высока вероятность того, что страны ОПЕК+ будут повышать квоты на добычу нефти и в оставшиеся месяцы 2025 года... Не факт, что каждый месяц. Но в какой-то из этих месяцев, возможно, будет осуществлено увеличение квот под влиянием решения США установить запретительные пошлины на импорт товаров из Китая и Индии, стран, которые импортируют российскую нефть", - отметил независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Однако эксперт "Финама" Дудченко призвал обратить внимание на реальный объем баррелей, выпускаемых на рынок. Из-за компенсации ранее допущенного перепроизводства он должен быть ниже заявленного.
По расчетам РИА Новости, в сентябре восьмерка ОПЕК+ с учетом текущего плана компенсаций сможет увеличить предельный уровень добычи нефти в сентябре на 528 тысяч баррелей в сутки. А к 18 августа страны, продолжающие добывать больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить секретариату ОПЕК обновленные графики.