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Конгресс США вызвал Клинтонов и экс-глав ФБР на допросы по делу Эпштейна

Конгресс США вызвал Клинтонов и экс-глав ФБР на допросы по делу Эпштейна - 05.08.2025, ПРАЙМ

Конгресс США вызвал Клинтонов и экс-глав ФБР на допросы по делу Эпштейна

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США направил повестки на дачу показаний в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна в адрес... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T18:24+0300

2025-08-05T18:24+0300

2025-08-05T19:21+0300

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ВАШИНГТОН, 5 авг – ПРАЙМ. Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США направил повестки на дачу показаний в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна в адрес бывшего президента Билла Клинтона, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а также восьми бывших генеральных прокуроров и директоров ФБР, говорится в обнародованном во вторник заявлении главы комитета Джеймса Комера.В список вызванных входят: бывшие директора ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также бывшие генеральные прокуроры США - Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес и бывший глава минюста Меррик Гарланд. Согласно документу, допросы начнутся 18 августа и продлятся до середины октября. Кроме того, минюст обязан до 19 августа предоставить комитету все материалы, связанные с делом Эпштейна, включая переписку с администрацией экс-президента США Джо Байдена. Инициатива получила поддержку как республиканцев, так и демократов в подкомитете по вопросам федеральных правоохранительных органов. В рамках одобренных поправок конгрессмен-республиканец Энди Биггс потребовал раскрыть всю переписку между Белым домом и минюстом, связанную с делом Эпштейна. В свою очередь, демократ Саммер Ли настояла на том, чтобы минюст предоставил соответствующие документы. Отдельно была закреплена норма, обязывающая ведомство удалить из материалов имена жертв и любые возможные материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми. "Комитет решительно намерен добиться подотчетности в этом деле и установить, почему столь чудовищные преступления оставались безнаказанными", - заявил Комер. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

https://1prime.ru/20250723/epshteyn-859847070.html

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конгресс сша, билл клинтон, хиллари клинтон, джеффри эпштейн