https://1prime.ru/20250805/gazprom-860339074.html

"Газпром нефть" испытала отечественное оборудование для повторного ГРП

"Газпром нефть" испытала отечественное оборудование для повторного ГРП - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Газпром нефть" испытала отечественное оборудование для повторного ГРП

"Газпром нефть" испытала первое отечественное оборудование для повторного многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), тиражирование этой технологии может... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T12:51+0300

2025-08-05T12:51+0300

2025-08-05T12:51+0300

энергетика

нефть

газ

газпром

промышленность

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" испытала первое отечественное оборудование для повторного многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), тиражирование этой технологии может обеспечить компании более 20 миллионов тонн нефти дополнительной добычи, сообщили в компании. "С научными и нефтесервисными партнерами "Газпром нефть" испытала первый российский комплекс для повторения ГРП. С его помощью в действующие горизонтальные скважины была спущена малогабаритная колонна, через которую в недра под давлением закачивалась специальная жидкость", - говорится в сообщении. "Технология подтвердила свою эффективность и позволила точечно воздействовать на конкретные участки пласта для повышения нефтеотдачи залежей", - добавляется там. Тестирование оборудования прошло на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. В перспективе планируется тиражировать технологию на 2,5 тысячи скважин "Газпром нефти" по всей России. "Тиражирование технологии может обеспечить компании свыше 20 миллионов тонн нефти дополнительной добычи", - добавили в компании. Гидравлический разрыв пласта - это технология для увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами. С помощью закачиваемой под давлением жидкости в пластах формируются трещины, по которым нефть попадает в скважину. Спустя время после проведения операции приток нефти снижается.

https://1prime.ru/20250801/gazprom--860210785.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, газпром, промышленность, россия