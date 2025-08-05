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"Газпром нефть" испытала отечественное оборудование для повторного ГРП - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Газпром нефть" испытала отечественное оборудование для повторного ГРП
"Газпром нефть" испытала отечественное оборудование для повторного ГРП - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" испытала отечественное оборудование для повторного ГРП
"Газпром нефть" испытала первое отечественное оборудование для повторного многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), тиражирование этой технологии может... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T12:51+0300
2025-08-05T12:51+0300
энергетика
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" испытала первое отечественное оборудование для повторного многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), тиражирование этой технологии может обеспечить компании более 20 миллионов тонн нефти дополнительной добычи, сообщили в компании. "С научными и нефтесервисными партнерами "Газпром нефть" испытала первый российский комплекс для повторения ГРП. С его помощью в действующие горизонтальные скважины была спущена малогабаритная колонна, через которую в недра под давлением закачивалась специальная жидкость", - говорится в сообщении. "Технология подтвердила свою эффективность и позволила точечно воздействовать на конкретные участки пласта для повышения нефтеотдачи залежей", - добавляется там. Тестирование оборудования прошло на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. В перспективе планируется тиражировать технологию на 2,5 тысячи скважин "Газпром нефти" по всей России. "Тиражирование технологии может обеспечить компании свыше 20 миллионов тонн нефти дополнительной добычи", - добавили в компании. Гидравлический разрыв пласта - это технология для увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами. С помощью закачиваемой под давлением жидкости в пластах формируются трещины, по которым нефть попадает в скважину. Спустя время после проведения операции приток нефти снижается.
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нефть, газ, газпром, промышленность, россия
Энергетика, Нефть, Газ, Газпром, Промышленность, РОССИЯ
12:51 05.08.2025
 
"Газпром нефть" испытала отечественное оборудование для повторного ГРП

"Газпром нефть" испытала первый отечественный комплекс для повторного многостадийного ГРП

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" испытала первое отечественное оборудование для повторного многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), тиражирование этой технологии может обеспечить компании более 20 миллионов тонн нефти дополнительной добычи, сообщили в компании.
"С научными и нефтесервисными партнерами "Газпром нефть" испытала первый российский комплекс для повторения ГРП. С его помощью в действующие горизонтальные скважины была спущена малогабаритная колонна, через которую в недра под давлением закачивалась специальная жидкость", - говорится в сообщении.
"Технология подтвердила свою эффективность и позволила точечно воздействовать на конкретные участки пласта для повышения нефтеотдачи залежей", - добавляется там.
Тестирование оборудования прошло на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. В перспективе планируется тиражировать технологию на 2,5 тысячи скважин "Газпром нефти" по всей России.
"Тиражирование технологии может обеспечить компании свыше 20 миллионов тонн нефти дополнительной добычи", - добавили в компании.
Гидравлический разрыв пласта - это технология для увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами. С помощью закачиваемой под давлением жидкости в пластах формируются трещины, по которым нефть попадает в скважину. Спустя время после проведения операции приток нефти снижается.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
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ЭнергетикаНефтьГазГазпромПромышленностьРОССИЯ
 
 
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