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"Эскорт и проституция". Украинская разведка поделилась опытом работы
"Эскорт и проституция". Украинская разведка поделилась опытом работы - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Эскорт и проституция". Украинская разведка поделилась опытом работы
ГУР Минобороны Украины добывает важную информацию, прибегая к помощи работниц секс-индустрии - проституток и эскортниц, рассказывается в публикации украинского... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T20:51+0300
2025-08-05T20:51+0300
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. ГУР Минобороны Украины добывает важную информацию, прибегая к помощи работниц секс-индустрии - проституток и эскортниц, рассказывается в публикации украинского журнала "Фокус".Как указывается в статье, разведчики привлекают для сбора информации представительниц первой древнейшей профессии и работниц сферы эскорта.По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, чьи высказывания приводит издание, привлечение работниц секс-индустрии является оправданной практикой для разведчиков. Так, благодаря секс-работницам, как он отметил, ГУР получило уникальную информацию, которую нельзя было достать иными способами.Мужчины, общаясь со жрицами любви, расслабляются и охотнее рассказывают о том, о чем в другой ситуации не рассказывали бы, пояснил "Фокусу" глава ГУР. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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гур мо украины, информация
ГУР МО Украины, информация, Спецоперация на Украине
"Эскорт и проституция". Украинская разведка поделилась опытом работы
"Фокус": украинская разведка привлекает секс-работниц к сбору информации
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. ГУР Минобороны Украины добывает важную информацию, прибегая к помощи работниц секс-индустрии - проституток и эскортниц, рассказывается в публикации украинского журнала "Фокус".
Как указывается в статье, разведчики привлекают для сбора информации представительниц первой древнейшей профессии и работниц сферы эскорта.
По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, чьи высказывания приводит издание, привлечение работниц секс-индустрии является оправданной практикой для разведчиков. Так, благодаря секс-работницам, как он отметил, ГУР получило уникальную информацию, которую нельзя было достать иными способами.
Мужчины, общаясь со жрицами любви, расслабляются и охотнее рассказывают о том, о чем в другой ситуации не рассказывали бы, пояснил "Фокусу" глава ГУР.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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