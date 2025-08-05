https://1prime.ru/20250805/gur-860356981.html

"Эскорт и проституция". Украинская разведка поделилась опытом работы

"Эскорт и проституция". Украинская разведка поделилась опытом работы - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Эскорт и проституция". Украинская разведка поделилась опытом работы

ГУР Минобороны Украины добывает важную информацию, прибегая к помощи работниц секс-индустрии - проституток и эскортниц, рассказывается в публикации украинского... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T20:51+0300

2025-08-05T20:51+0300

2025-08-05T21:11+0300

гур мо украины

информация

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/76495/01/764950123_0:209:2475:1601_1920x0_80_0_0_40cde852ca0bd03e7118d25b851676c1.jpg

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. ГУР Минобороны Украины добывает важную информацию, прибегая к помощи работниц секс-индустрии - проституток и эскортниц, рассказывается в публикации украинского журнала "Фокус".Как указывается в статье, разведчики привлекают для сбора информации представительниц первой древнейшей профессии и работниц сферы эскорта.По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, чьи высказывания приводит издание, привлечение работниц секс-индустрии является оправданной практикой для разведчиков. Так, благодаря секс-работницам, как он отметил, ГУР получило уникальную информацию, которую нельзя было достать иными способами.Мужчины, общаясь со жрицами любви, расслабляются и охотнее рассказывают о том, о чем в другой ситуации не рассказывали бы, пояснил "Фокусу" глава ГУР. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

https://1prime.ru/20250721/svo-859753877.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гур мо украины, информация